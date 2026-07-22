Россия больше не хочет возвращать Украине некоторые оккупированные территории, - Bloomberg

Россия готова вернуться к переговорам только после того, как Путин достигнет своей цели.

Россия больше не готова вернуть Украине некоторые оккупированные территории в рамках какого-либо соглашения о прекращении войны и планирует оставить их в качестве буферных зон. Об этом сообщили источники Bloomberg, близкие к Кремлю.

По информации собеседников, российский диктатор Владимир Путин, как и прежде, настроен силой установить полный контроль над Донецкой областью, а также оставит за собой районы Сумской и Харьковской областей в качестве буферных зон.

"Путин отказался от территориальных уступок, поскольку Россия рассматривает все более конфронтационные заявления со стороны США как доказательство того, что неформальные договоренности, достигнутые во время его саммита на Аляске с президентом Дональдом Трампом, развалились", - подчеркнули эти источники.

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Несмотря на то, что США уверяют, что на саммите в августе прошлого года не было достигнуто никакого соглашения о прекращении войны, представители Кремля подчеркивали, что в рамках так называемого соглашения "в духе Анкориджа" между Путиным и Трампом существовал пакет обязательств.

"Они предусматривали давление на Украину с целью заставить её отдать территории в восточной части Донецкой области в обмен на возвращение Россией оккупированных районов северной части Сумской и северо-восточной части Харьковской областей", - напомнили в материале.

Как отметили два человека, близкие к Кремлю, РФ готова вернуться к переговорам только после того, как Путин достигнет цели - захвата Донецкой области. Один из собеседников добавил, что Минобороны РФ заверило президента, что сможет установить полный контроль над этим регионом до конца года.

"Многие представители российских вооруженных сил считают этот график нереалистичным и убеждены, что контроль над Донецкой областью удастся установить только в 2027 году", - сообщил источник, близкий к Министерству обороны в Москве.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что делегации Германии и РФ провели в его стране секретные переговоры по Украине. Он отметил, что чиновники обсуждали пути прекращения войны России против Украины.

"Наша территория была использована для проведения такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на этой встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась", - сказал Алиев.

В то же время издание Foreign Affairs писало, что Путин попытается превратить мирные переговоры в фарс, чтобы ослабить Киев. Отмечается, что его война в Украине зашла в тупик, и чтобы попытаться спасти свои позиции, российский диктатор будет вынужден идти на эскалацию.

"Путин согласился бы на прекращение огня только в том случае, если бы это способствовало достижению его первоначальных военных целей", - отмечает издание.

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