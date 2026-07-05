Минус 8 подстанций, самолеты и свет: ВСУ устроили Крыму самую темную ночь в году

Последовательные и скоординированные удары украинских сил в течение последнего года привели к значительному ухудшению состояния энергосистемы оккупированного Крымского полуострова.

Длительная кампания Сил обороны Украины по поражению военных, логистических и энергетических объектов в оккупированном Крыму привела к критическому дефициту мощностей и почти полному исчезновению наружного уличного освещения на полуострове в ночное время. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Помимо вывода из строя ключевых электроподстанций, украинские военные с помощью беспилотных систем успешно атаковали железнодорожную инфраструктуру и военные аэродромы, уничтожив и повредив технику и ангары для хранения ударных БПЛА.

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), последовательные и скоординированные удары украинских сил в течение последнего года привели к существенному ухудшению состояния энергосистемы оккупированного Крымского полуострова. Прямым следствием этой кампании стало практически полное отключение или отсутствие наружного уличного освещения в городах и на автодорогах Крыма в темное время суток из-за необходимости экономии и разрушения генерирующих и распределительных мощностей.

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Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди подтвердил, что в результате масштабной атаки, осуществлённой 3 июля 2026 года, была поражена целая сеть критически важных объектов энергоснабжения и газотранспортной системы. Среди них:

Электроподстанции: "Тарханкут", "Выпасное", "Белогорск", "Саки", "Таврия", "Николаевка", "Старый Крым" и "Западно-Крымская".

Факт успешного огневого поражения и масштабных пожаров на этих объектах официально зафиксировали спутниковые системы мониторинга тепловых аномалий NASA FIRMS.

Параллельно с отключением электроснабжения полуострова Служба безопасности Украины и Силы обороны провели очередной этап операции по нейтрализации российской авиации. По официальным данным, повторный мощный удар был нанесен по военному аэродрому в городе Саки. В результате атаки зафиксированы повреждения:

7 самолетов ВВС РФ (в частности, многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-30 и фронтовых бомбардировщиков Су-24); 7 защитных ангаров, где базировалась указанная авиатехника.

Кроме того, на военном аэродроме Гвардейское украинские беспилотники поразили два специализированных ангара, которые оккупационные войска использовали в качестве складов для хранения и обслуживания дронов-камикадзе типа "Shahed". Разрушения и повреждения этих капитальных сооружений четко подтверждены на свежих спутниковых снимках, обнародованных 3 июля.

Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, огневое воздействие было распространено и на транспортные узлы и системы обеспечения противника. В частности, зафиксированы успешные попадания по железнодорожному мосту, пролегающему через Красногвардейский канал, который играл важную роль в железнодорожной логистике военных эшелонов РФ.

Также в ходе операции были уничтожены или критически повреждены:

станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе населенного пункта Артемовка; объект подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) вооруженных сил РФ, расположенный непосредственно в Севастополе.

Эти шаги системно снижают боевой потенциал армии оккупантов на южном театре военных действий. Как подытожил Президент Украины Владимир Зеленский, Россия последовательно теряет своё влияние и преимущество в акватории Чёрного моря, что подтверждается обновлённой картой уничтоженного и выведенного из строя кораблёвого состава Чёрноморского флота РФ.

Ситуация в оккупированном Крыму

Силы обороны Украины пока не завершили полную логистическую изоляцию оккупированного Крымского полуострова, однако существенно ограничили и затруднили возможности для вражеских перевозок. Как сообщает издание Liga.net со ссылкой на Представительство президента Украины в АР Крым, украинская армия реализует стратегию последовательного и контролируемого давления на логистическую систему оккупантов, нанося регулярные удары по объектам военного снабжения, топливной и энергетической инфраструктуре.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на преждевременность заявлений о полной изоляции Крыма, транспортные коммуникации для российской группировки в настоящее время максимально затруднены. ВСУ продолжают планомерно наращивать огневое воздействие на ключевые узлы обеспечения российского контингента.

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