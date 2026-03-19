'Дорогостоящая история': эксперт объяснил важность нанесения ударов по авиационным заводам РФ

Такие самолеты, в частности, использует РФ для переброски ресурсов из Северной Кореи и Ирана.

Силы обороны сконцентрировались на транспортной авиации РФ. Об этом заявил Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ, в эфире Radio NV, комментируя удары Украины по российским заводам.

"Эти два предприятия, в Новгородской и Ульяновской областях, занимаются ремонтом или изготовлением именно военно-транспортной авиации. Я вижу, что Украина сконцентрировалась именно на транспортной составляющей. Надо сделать так, чтобы у Российской Федерации не было транспортных самолетов, которые могут перевозить грузы, в том числе из Ирана. Эти воздушные мосты до последнего времени очень активно функционировали", - сказал Ступак.

Он также добавил, что таким образом Россия может оперативно перебрасывать большие объемы грузов. В частности - на собственную территорию из Северной Кореи.

"Сотрудничество с Северной Кореей - это очень дорогостоящая история. 14 млрд долларов россияне с ними наторговали именно в военной сфере. Поэтому уничтожение военно-транспортной авиации, я думаю, это один из приоритетов Вооруженных Сил Украины. Ведь даже этот авиаремонтный завод № 123 считается уникальным предприятием в своем роде, которое занимается ремонтом как двигателей, так и различного авиационного оборудования", - добавил Ступак.

Напомним, ранее о том, что на территории РФ фактически не осталось безопасных регионов, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, поэтому теперь существует угроза для всей страны. Он отметил, что если раньше Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, то сейчас это изменилось.

В то же время в Генштабе сообщили подробности о поражении заводов на территории Новгородской и Ульяновской областей РФ. Отмечается, что эти заводы занимаются производством, обслуживанием и модернизацией ряда самолетов России.

