'Грамотный подход к выбору целей': эксперт об ударах по двум авиазаводам в России

Он считает, что в результате ударов нарушен процесс восстановления и проведения плановых работ на авиазаводах.

Удары Сил обороны Украины по российским авиастроительным и авиаремонтным заводам были успешными, и это очень важные цели. Об этом сказал в эфире "Radio NV" Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор, комментируя удары Украины по российскому авиастроительному заводу "Авиастар" в районе города Ульяновска и 123-му авиаремонтному заводу в городе Старая Русса Новгородской области РФ.

"В России нанесли удары по двум заводам - один производственный, а второй - ремонтный. Ремонтный завод может даже быть в приоритете, потому что на нем обслуживаются и проводятся регламентные ремонты самолетов. А те, что не летают, которые стоят, тот самый А-50, скорее всего, используются на разборку для летающих бортов, потому что база А-50 - это Ил-76, который производится в том же Ульяновске и ремонтируется в городе Старая Русса. Это, скорее всего, удар по российским транспортным самолетам, включая летающие локаторы. Если вы выводите из строя механизм восстановления или проведения регламентных работ по Ил-76, то и А-50, естественно, обслуживаться уже не будет", - сказал он.

По словам эксперта, это был правильный и грамотный подход в выборе цели и выполнении боевой задачи. При этом он добавил, что, в частности, после расшифровки средств оперативного контроля, видно поражение ангаров и авиационной техники России на обоих заводах.

Поражение двух авиазаводов в России - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Силы обороны нанесли удар по двум авиазаводам в России. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения Сил обороны Украины 16 марта нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска.

Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По предварительной информации, повреждены укрытия и места стоянки самолетов.

Также часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени. В Генштабе подчеркнули, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, стало известно, что аналогичным образом были поражены объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области РФ.

В Генштабе отмечают, что этот завод специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и Л-410.

