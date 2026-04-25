Из-за скандала вокруг 14 ОМБр Сырский приказал проверить логистику на передовой

Проверка должна быть проведена в кратчайшие сроки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский приказал командующим группировками и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военных на передовой.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Также, как отмечается, поручено принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием.

Скандал с питанием в 14-й бригаде

В сети Threads появилась информация о том, что в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ происходят перебои с обеспечением продовольствием на отдельных позициях.

На фоне скандала Генеральный штаб ВСУ отстранил командира 14-й отдельной механизированной бригады от должности. Также был уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса.

Новоназначенный командир 14-й ОМБР полковник Тарас Максимов пообщался с военными, у которых во время пребывания на оборонительной позиции сложилась тяжелая ситуация с питанием. Он пообещал бойцам ротацию.

В частности, новый командир поинтересовался, каково сейчас положение дел у бойцов с обеспечением продовольствием и получили ли они посылки.

Бойцы подтвердили, что получили самое необходимое, поскольку "продуктов теперь хватает".

Также Максимов поинтересовался их физическим состоянием и здоровьем, на что один из бойцов ответил, что еще нужно немного времени, чтобы "откормиться".

Командир также пообещал провести ротацию при определенных погодных условиях. Он выражает надежду, что "все наладится".

