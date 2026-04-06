Успешно пролетели 12 км: воины ВСУ дроном эвакуировали с позиции кота и собаку (видео)

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого совершили почти невозможное.

Бойцы 14-й ОМБр имени князя Романа Великого сделали то, на что, возможно, не многие бы согласились. Они оригинально решили проблему спасения кота и собаки, оказавшихся на линии фронта. Представители бригады отметили, что операция была сопряжена с риском, однако оставлять их на позиции было бы еще опаснее.

В итоге животные успешно пролетели 12 километров на дроне и уже воссоединились с военными в безопасной зоне, пишет UAnimals в социальной сети Facebook.

Они заявили, что это был единственный рабочий вариант эвакуации в сложившихся условиях. "Спасибо защитникам за спасение самых уязвимых", - говорится в публикации.

Ранее УНИАН сообщал, что трио украинских пехотинцев удерживали позиции 224 дня подряд. Несмотря на несколько неудачных попыток ротации, сорванных врагом, на этот раз ребятам удалось выйти успешно. Во многом этому способствовала погода.

Кроме того, мы также рассказывали, что один десантник стал Героем Украины после того, как остался один на позиции и обратил оккупантов в бегство. Он пробыл пять суток без воды, еды и связи, постоянно меняя позиции и отражая вражеские штурмы.

