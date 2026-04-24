Скандал в 14-й ОМБр: новый командир пообщался с бойцами и пообещал ротации

На сегодняшний день бойцов уже обеспечили необходимыми продуктами питания.

Новоназначенный командир 14-й ОМБР полковник Тарас Максимов пообщался с воинами, у которых во время пребывания на оборонительной позиции сложилась тяжелая ситуация с питанием. Он пообещал бойцам ротацию. Соответствующее видео онлайн-беседы командира Максимова с воинами на позиции опубликовано в социальной сети Facebook на странице 14 ОМБР.

В частности, новый командир поинтересовался, каково сейчас положение дел у бойцов с обеспечением продовольствием и получили ли они посылки.

Бойцы подтвердили, что получили самое необходимое, поскольку "продуктов теперь хватает".

Также Максимов поинтересовался их физическим состоянием и здоровьем, на что один из бойцов ответил, что еще нужно немного времени, чтобы "откормиться".

Командир также пообещал провести ротацию при определенных погодных условиях. Он выражает надежду, что "все наладится".

"С вашей помощью и со всем коллективом будем выравнивать эту ситуацию, проводить и замены. По крайней мере, будем стараться, потому что самое главное, во-первых, – это жизнь", – отметил Максимов и пожелал бойцам быть осторожными на позициях.

Также командир бригады обратился к командиру роты с просьбой ничего не скрывать, а сразу звонить и докладывать о реальной ситуации и проблемах.

Бойцы подтвердили, что хотели бы, чтобы их вывели с позиций и провели ротацию.

Скандал с питанием в 14-й бригаде

В сети Threads появилась информация о том, что в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ происходят перебои с обеспечением продовольствием на отдельных позициях.

На фоне скандала Генеральный штаб ВСУ отстранил командира 14-й отдельной механизированной бригады от должности. Также был уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса.

Вас также могут заинтересовать новости: