Штаб АТО показал видео с шахты Бутовка: заверил, что украинские военные не отступают

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"Добраться непосредственно к позициям украинских защитников сейчас нет возможности, ведь они находятся под интенсивным обстрелом российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГибель бойцов "Правого сектора" на шахте Бутовка: командир ДУК ПС ответил на заявление Лысенко

Кроме того, по сообщению штаба, слухи о том, что украинские военнослужащие покинули позиции, не соответствуют действительности.

Как сообщал УНИАН, от обстрелов боевиков на Донбассе обвалилась шахта Бутовка, в результате чего погибли четверо бойцов ПС.

13 июня Лысенко заявил, что по факту гибели бойцов на передовой 11 июня проводится официальное расследование. "Все, что касается инцидента, произошедшего позавчера... по этому поводу, как мне передали из Генерального штаба, сейчас там проводится соответствующее расследование – каким образом люди, которые не относятся к Вооруженным силам Украины, без соответствующего разрешения находились на передовой", – сказал Лысенко.

В то же время полковник добавил, что "каждый украинец, кто с оружием в руках, защищая свою Родину, погиб, является настоящим Героем".