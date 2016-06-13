Лысенко уверяет, что Генштаб расследует гибель бойцов на передовой

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов, пишет Украинская правда.

"Дело в том, что все потери, о которых мы говорим, это официально подтвержденные данные. В том числе и о вражеских... Мы из оперативных источников, которые являются достоверными, получаем данные об их погибших и раненых", – объяснил он факт отсутствия потерь в официальных сводках.

"Все, что касается инцидента, произошедшего позавчера... по этому поводу, как мне передали из Генерального штаба, сейчас там проводится соответствующее расследование – каким образом люди, которые не относятся к Вооруженным силам Украины, без соответствующего разрешения находились на передовой", – сказал Лысенко.

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В то же время полковник добавил, что "каждый украинец, кто с оружием в руках, защищая свою Родину, погиб, является настоящим Героем".

Как сообщал УНИАН, от обстрелов боевиков на Донбассе обвалилась шахта Бутовка, в результате чего погибли 4 бойца ПС.