Лысенко: За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных, погибших нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет. Трое получили ранения", - проинформировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила о значительном ухудшении ситуации на Донбассе и рекордное количество жертв на фронте за последние 4 недели.