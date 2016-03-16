Порошенко: Ситуация на фронте не дает оснований надеяться на гарантированный мир

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня в ходе выступления во время мероприятий по празднованию второй годовщины со дня создания батальона имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

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«Ситуация на фронте отнюдь не дает нам оснований для самоуспокоение. Те бои, которые сейчас ведутся в промзоне возле Авдеевки, то сосредоточение вражеских вооруженных формирований вместе с танками, артиллерией, отнюдь не дают нам оснований надеяться на гарантированное мирное развитие событий», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, террористы на Донбассе постоянно обстреливают опорные пункты Вооруженных сил Украины.

По последним данным СБУ, на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей остается около 6 тыс. кадровых российских военнослужащих, постоянно идет ротация отдельных подразделений.

Кроме того, общее количество участников незаконных вооруженных формирований, так называемых 1-го и 2-го армейский корпусов, составляет около 40 тысяч.