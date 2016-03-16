Порошенко: Ситуация на фронте не дает оснований надеяться на гарантированный мир
Ситуация на фронте не дает оснований надеяться на гарантированное мирное развитие событий на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня в ходе выступления во время мероприятий по празднованию второй годовщины со дня создания батальона имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.
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«Ситуация на фронте отнюдь не дает нам оснований для самоуспокоение. Те бои, которые сейчас ведутся в промзоне возле Авдеевки, то сосредоточение вражеских вооруженных формирований вместе с танками, артиллерией, отнюдь не дают нам оснований надеяться на гарантированное мирное развитие событий», - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, террористы на Донбассе постоянно обстреливают опорные пункты Вооруженных сил Украины.
По последним данным СБУ, на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей остается около 6 тыс. кадровых российских военнослужащих, постоянно идет ротация отдельных подразделений.
Кроме того, общее количество участников незаконных вооруженных формирований, так называемых 1-го и 2-го армейский корпусов, составляет около 40 тысяч.