Силы АТО освободили две трети Донбасса - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в рамках мероприятий по празднованию второй годовщины со дня создания батальона имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

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"Сегодня уже забыли все эти "пропальщики", что именно усилиями героев Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, бойцов СБУ, Управления ГСО, украинских пограничников было освобождено две трети Донбасса", - сказал президент.

"На сегодняшний день никаких "сепарских" митингов там не происходит... И это наша общая победа", - подчеркнул Порошенко.