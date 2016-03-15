В СБУ рассказали, как Россия хочет легализовать поставки вооружения на Донбасс

17:15, 15 марта 2016
Война
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Служба безопасности Украины заявляет, что РФ хочет легализовать поставки вооружения и боеприпасов на Донбасс посредством публикаций фальшивой информации о возобновлении работы заводов на временно оккупированных территориях востока Украины.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сегодня на брифинге.

Представитель СБУ обратил внимание, что в контролируемых Кремлем российских СМИ появилась информация о якобы возобновлении работы Луганского патронного завода. "О том, что они там уже миллионами выпускают патроны и средства поражения, доблестно поставляя их для нужд вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР", - сказал Ткачук.

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В этой связи он заявил, что "эта информация является полным фейком".

"Она полностью не соответствует действительности. Они просто пытаются путем этих интернет-публикаций легализовать поставки российского вооружения, российских боеприпасов на территорию, контролируемую российско-террористическими войсками", - отметил Ткачук.

По его словам, это первый этап информационной кампании, которую начали российские спецслужбы.

"По нашим данным, в ближайшее время они планируют также разместить публикации о том, что на определенных площадках осуществляется фактически производство бронированной техники на оккупированных территориях", - отметил Ткачук.

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