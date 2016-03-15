Боевики отреагировали на возможное назначение Ахметова и Бойко главами оккупированных территорий Донбасса

"Можно сказать, что эта идея не вписывается в Минский формат. Хотя бы потому, что в Комплексе мер ничего не говорится о центральной власти в наших Республиках – речь там идет только о местных выборах".

Комментируя назначение Ахметова, Захарченко заявил, что "предложение нам в начальники олигархов – бесперспективно".

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"Это что касается Рината Ахметова. Мы не против бизнесменов. Напротив, пусть работают в Республике и платят налоги. Но если бизнес срастается с властью, а именно об этом и говорят украинские СМИ, то это классический, из учебников, пример олигархии. Это – не к нам", - сказал лидер боевиков.

В то же время, говоря о Бойко и Оппозиционном блоке, Захарченко отметил, что "для этой партии "входным билетом" для участия в местных выборах на Донбассе является публичное покаяние перед нашими жителями и осуждение преступлений киевского режима".

"Без этого не рекомендую соваться в Донецк или Луганск", - резюмировал лидер террористов.

По его словам, подобные разговоры "останутся только светской беседой".

Напомним, по данным СМИ Администрация президента проводила переговоры Ахметовым и Бойко о назначении их руководителями оккупированных территорий Донбасса.