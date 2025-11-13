Родные военнослужащих рассказали о "мясорубке" и хаотическом уходе с позиций.

Родные военных 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, которая в сентябре держала позиции на Запорожском направлении, жалуются на десятки пропавших без вести бойцов. Они требуют от командования ответа, почему не было эвакуации раненых и отвода подразделения с позиций. Об этом говорится в материале hromadske.

Среди пропавших без вести - жених Анастасии Шаповаловой Орест. Они должны были пожениться 25 сентября - мужчина должен был вырваться с фронта в отпуск, однако за пять дней до этого перестал выходить на связь. Через несколько дней, по словам девушки, поступило официальное извещение, что Орест считается пропавшим без вести.

"19 сентября враг обошел их позиции и зашел сзади. В тот день было разбито шесть позиций дронников. Моего Ореста, который был на минометке, забросали гранатами. На следующий день уже началась "мясорубка" и хаотичный отход с позиций", - рассказала Анастасия, ссылаясь на слова побратимов, которые выжили, мол, от командования правды невозможно добиться.

Все же в конце октября командование бригады подтвердило потери, однако заявило, что их военные подчинялись другим подразделениям.

"Подразделения, которые выполняли боевые задачи на Запорожском направлении, вблизи населенных пунктов Полтавка и Ольговское, находились в оперативном подчинении другого военного формирования и действовали по распоряжениям соответствующего командования. Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями на указанном участке фронта и, соответственно, не имело полномочий комментировать или изменять принятые решения", - говорится в заявлении бригады.

125 ОВМБр "раздала" свои батальоны

Издание напомнило, что 125 отдельная бригада ТрО с июля этого года стала 125 отдельной тяжелой механизированной бригадой, и ее реформирование повлекло изменение штатной структуры и сокращение батальонов, которые вообще были в подчинении других бригад.

"С самого начала [с 2022 года, - ред.] мы все были "розданы". Это, возможно, одна из немногих бригад, которая раздавала свои батальоны. То есть мы всегда были прикомандированы к какой-то другой бригаде", - рассказал один из военнослужащих 125 ОВМБр на условиях анонимности.

В материале говорится о том, что некоторые из батальонов за три с половиной года прошли 15 оперативных подчинений разных бригад, и поэтому сейчас родные не понимают, какая бригада ответственна за планирование и управление на конкретном участке фронта.

"Нам вот до сих пор никто не ответил, под каким командованием папа был в тот день: или под 102, или под 110. Настолько все запутано, такой беспорядок, конкретных ответов нет..." - поделилась Иванна Рыбак, отец которой пропал без вести 14 сентября под Полтавкой.

Что сказало командование бригады родным

После шквала запросов от родственников командование 125 бригады все же провело онлайн-встречу с около сотней семей пропавших без вести бойцов, пишет издание. Им объяснили, что влиять на приказы не имели права. Представители командования сказали, что из-за неукомплектованности и потерь они просили отвести батальоны чуть ли не в каждой боевой сводке, но их предложения, мол, игнорировали.

"На встрече комбат 218 батальона [где служил мужчина, - ред.] утверждал, что были отходные позиции. А я после общения с военными, которые остались живы, знаю: никаких там отступных позиций не было. Это был хаос... Я знаю, что тем, кто был ранен на позициях, не позволяли эвакуироваться. Есть четкие указания людей, которые говорили не забирать трехсотых. Они истекали кровью. Из-за отсутствия дронов ребята шли - и их тупо расстреливали", - говорит Анастасия Шаповалова.

По ее словам, из батальона, где служил ее жених Орест, погибших или пропавших без вести на том участке - 41 человек, а всего из бригады - почти 100.

Что же происходило на линии фронта

Пролить свет на то, что происходило в сентябре возле Полтавки и Ольговского на Запорожском направлении, согласился комбат 2 механизированного батальона 125 ОВМБр Остап Пюлик, который до последнего держал там позиции.

Отмечается, что с середины сентября там находились три батальона 125 ОВМБр: бывшие 217-й, 218-й и 219-й. Последний расформировали и объединили с 217-м - так что, по сути, их было два.

"После последнего восстановления нас оставили с критически низкой укомплектованностью - и 10 сентября пришла БРка прибыть на Запорожье. Уже с 16 сентября мы приняли линию обороны. Происходило все в сжатые сроки... Мы были в подчинении 102 бригады. На этот момент уже происходили штурмовые действия", - рассказал Пюлик.

По его словам, позиции были обустроены хорошо, штурмы противника успешно отбивали, пока соседний 1 стрелковый батальон (бывший 218-й), понеся потери, не начал отход.

"Уже 20 сентября соседний батальон под натиском врага отступил с занятых позиций, обнажив нам фланг на глубину 6 километров. Пришлось перегруппировываться, чтобы избежать оперативного окружения собственных подразделений", - пояснил комбат.

Поскольку на замену отступившему батальону никого не дали, то они должны были перегруппироваться и так продержались еще почти месяц. На 102 бригаду, в подчинении которой были бойцы, комбат не жалуется, мол, там помогали, чем могли - обеспечением, прикрытием артиллерией, расчетами БпЛА:

"Мы предоставляли донесения старшему начальнику о рисках оперативного окружения, сложности эвакуации раненых и погибших, истощения личного состава. Но мы не могли не принять приказ или отказаться от него, потому что это приказ высшего штаба".

Потери подразделения

Он вспомнил, что в первые 10 дней подразделение потеряло 10 пикапов и один "гаммер", а доезд на позиции был невозможен из-за дистанционного минирования всех подъездных путей. К тому же враг со временем начал доминировать в воздухе, было много артиллерийских и воздушных поражений, и 16 октября Полтавка уже была оккупирована.

Комбат прокомментировал и сообщения родных о том, что эвакуировали не всех раненых.

"Я не мог большими группами осуществлять эвакуацию. Она должна была составлять от трех до четырех человек. Если группа больше - она сразу заметна для врага. Мы уже были вынуждены наших раненых эвакуировать на 8-12 километров, проходя маршрут пешком. Выход с позиций мог длиться от суток до двух с половиной суток. Поэтому был приказ об эвакуации в приоритетности в соответствии с тяжестью степени ранения", - сказал Пюлик.

По словам командира, количество потерь только в его батальоне за период с 16 сентября по 16 октября - 49 человек (из 350). Гибель подтверждена только трех, а остальные 46 считаются пропавшими без вести.

Ситуация на Запорожье: последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ отошли с позиций возле пяти населенных пунктов в Запорожской области. В частности, речь шла о населенных пунктах Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка. В Силах обороны юга проинформировали, что враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам это сделать.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что враг захватил три населенных пункта в Запорожской области. По его словам, воины Группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково.

