Для этого Россия может использовать русло Днепра, считает эксперт.

РФ пытается окружить Силы обороны Украины в Запорожской области. Об этом сказал Иван Ступак - бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт в эфире на "Radio NV".

"Главные два населенных пункта - это Гуляйполе и Орехов. И, скорее всего то, что сейчас происходит, преследует цель обойти город Гуляйполе с севера и сделать там еще одно кольцо. Это, в принципе, классика, с которой работают российские оккупанты. Полуокружение, затем окружение и выдавливание украинских военных из города, который они занимают", - сказал Ступак.

Также он добавил, что РФ пытается наступать в районе Степногорска, южнее Запорожья. В то же время Москва может использовать русло уничтоженного Каховского водохранилища, чтобы атаковать в этом районе, считает Ступак.

"Оно там уже обезвожено, большое количество растений, деревьев стало. Оно дает определенное преимущество, определенные опции российским оккупантам. И они имеют возможность использовать это русло для того, чтобы по нему пройти в направлении города Запорожье и делать там определенные диверсии", - объяснил Ступак.

Ранее о продвижении РФ в Запорожской области сообщали аналитики DeepState. В частности РФ захватила Новониколаевку и продвинулись возле Сладкого, Нового и Яблочного.

О сложной ситуации в этом районе сообщал и руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. Он отмечал, что линия обороны Украины в этом районе была нацелена на отражение атак РФ с юга. Однако враг движется с востока, поэтому перспектива для Украины здесь "не очень хорошая".

