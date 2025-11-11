В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены отойти со своих позиций возле пяти населенных пунктов на двух направлениях. Об этом сообщается на странице Сил обороны юга Украины в Facebook.
"На Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с удерживаемых позиций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за несколько последних суток здесь зафиксировано около сотни боевых столкновений.
"Вследствие активизации вражеских штурмовых действий, многочисленных попыток инфильтрации, усиления массированного огневого воздействия на наши позиции (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2000 боеприпасов) и фактического уничтожения всех укрытий и укреплений, с целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка", - сказано в сообщении.
В Силах обороны юга проинформировали, что враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам это сделать.
"За Яблоково, Ровнополье и Сладкое продолжаются жестокие бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, которые ведут из Покровского. Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые и другие подразделения", - подчеркнули в Силах обороны юга.
Ситуация в Запорожской области
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что армия РФ пытается окружить Силы обороны Украины в Запорожской области.
По его словам, главные два населенных пункта - Гуляйполе и Орехов. Очевидно, враг хочет обойти город Гуляйполе с севера и создать там еще одно кольцо. Как отметил эксперт, это "классика", с которой работают россияне - полуокружение, затем окружение и выдавливание украинских военных из города, который они занимают. Кроме того, противник пытается наступать южнее Запорожья - в районе Степногорска.