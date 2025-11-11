Военные вынуждены были оставить позиции вблизи населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка.

В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены отойти со своих позиций возле пяти населенных пунктов на двух направлениях. Об этом сообщается на странице Сил обороны юга Украины в Facebook.

"На Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с удерживаемых позиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за несколько последних суток здесь зафиксировано около сотни боевых столкновений.

Видео дня

"Вследствие активизации вражеских штурмовых действий, многочисленных попыток инфильтрации, усиления массированного огневого воздействия на наши позиции (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2000 боеприпасов) и фактического уничтожения всех укрытий и укреплений, с целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка", - сказано в сообщении.

В Силах обороны юга проинформировали, что враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам это сделать.

"За Яблоково, Ровнополье и Сладкое продолжаются жестокие бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, которые ведут из Покровского. Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые и другие подразделения", - подчеркнули в Силах обороны юга.

Ситуация в Запорожской области

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что армия РФ пытается окружить Силы обороны Украины в Запорожской области.

По его словам, главные два населенных пункта - Гуляйполе и Орехов. Очевидно, враг хочет обойти город Гуляйполе с севера и создать там еще одно кольцо. Как отметил эксперт, это "классика", с которой работают россияне - полуокружение, затем окружение и выдавливание украинских военных из города, который они занимают. Кроме того, противник пытается наступать южнее Запорожья - в районе Степногорска.

Вас также могут заинтересовать новости: