Главнокомандующий ВСУ отметил, что враг использует погодные условия - густой туман для инфильтрации между позициями.

Силы обороны Украины продолжают действовать по принципу активной обороны. Противник сейчас больше всего прилагает усилий на Покровском направлении, но и в Запорожской области он стал больше действовать, рассказал в своем Telegram-канале Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

"Противник сейчас наиболее активен на Покровском направлении. Сегодня около 40 процентов боев пришлось именно на него. Враг там стабильно несет значительные потери", - сообщил Сырский.

Он отметил, что украинские подразделения находясь в сложных условиях отражают атаки на большинстве направлений и продолжают поисково-ударные действия на определенных участках. В частности, Главнокомандующий ВСУ отметил районы Купянска и Северска.

По словам Сырского, российские войска увеличили активность в Запорожской области. Он добавил, что противник использует для инфильтрации между нашими позициями погодные условия - густой туман.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что существенно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

"Враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Воины Группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково. Принимаются соответствующие меры поддержки. Комбинированным огнем агрессору нанесены значительные потери", - написал он.

Генерал также подчеркнул, что каждый метр украинской земли стоит России сотен жизней военных. Он добавил, что за трое последних суток страна-агрессор потеряла около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники в зоне Группировки войск "Юг".

"В целом же наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия - ракет Нептун, Фламинго, а также реактивных дронов. Врагу это хорошо донимает", - подытожил Сырский.

Также в Telegram-канале Говорят Снайпер+, который ведет мэр Геническа Станислав Бунятов с позывным "Осман", указывается, что в 2026 году Запорожское направление с правого фланга может ждать обвал. Он будет подобен тому, который произошел на Донбассе после Авдеевки и Очеретино.

"Осман" отметил, что если не отреагировать на нынешнюю ситуацию так, как это было на Сумщине, тогда все может закончиться трагически.

Ситуация в Запорожской области: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев считает, что стабилизация ситуации в Запорожской области будет зависеть от того, есть ли дополнительные ресурсы, чтобы усилить украинскую группировку. Селезнев отметил, что риски для Гуляйполя растут. Он рассказал, что враг наращивает свои усилия и достаточно масштабно наступает. Все потому, что Россия хочет взять под контроль те украинские территории, которые вписала в Конституцию как свои.

Также мы писали, что бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак предположил, что российские оккупанты пытаются обойти город Гуляйполе с севера и сделать там еще одно кольцо. Ступак отметил, что это классика, с которой работают российские оккупанты. Эксперт не исключает, что противник может использовать русло уничтоженного Каховского водохранилища, чтобы атаковать украинских военных в районе Степногорска, южнее Запорожья.

