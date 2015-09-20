Порошенко немедленно объявит мобилизацию в случае обострения ситуации на Донбассе
Петр Порошенко отметил, что все зависит от дальнейшего развития событий на фронте.
Президент Украины Петр Порошенко немедленно объявит мобилизацию при условии обострения ситуации на Донбассе.
Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.
"Когда вы меня спрашиваете, будет ли новая волна мобилизации, не будет... Если будет обострение на фронте - будет немедленно объявлена мобилизация", - подчеркнул Порошенко.
При этом, по его словам, если будут продолжаться мирные процессы, и произойдет вывод иностранных войск с территории Украины, возвращение украинского контроля над государственным рубежом, над неконтролируемым сейчас участком границы на востоке государства, то объемы мобилизации будут уменьшены.
"В ближайшее время объявлять мобилизацию я не планирую, и это главное сообщение", - сказал Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, последняя, шестая, волна мобилизации закончилась в августе. На военную службу за шесть очередей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины пришли 210 тысяч человек.
22 августа президент заявил, что необходимости в проведении следующей, седьмой, волны мобилизации на данный момент нет.