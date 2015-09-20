Порошенко немедленно объявит мобилизацию в случае обострения ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко немедленно объявит мобилизацию при условии обострения ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

"Когда вы меня спрашиваете, будет ли новая волна мобилизации, не будет... Если будет обострение на фронте - будет немедленно объявлена мобилизация", - подчеркнул Порошенко.

При этом, по его словам, если будут продолжаться мирные процессы, и произойдет вывод иностранных войск с территории Украины, возвращение украинского контроля над государственным рубежом, над неконтролируемым сейчас участком границы на востоке государства, то объемы мобилизации будут уменьшены.

"В ближайшее время объявлять мобилизацию я не планирую, и это главное сообщение", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, последняя, шестая, волна мобилизации закончилась в августе. На военную службу за шесть очередей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины пришли 210 тысяч человек.

22 августа президент заявил, что необходимости в проведении следующей, седьмой, волны мобилизации на данный момент нет.