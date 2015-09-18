Минувшие сутки в зоне АТО прошли спокойно: боевики применили оружие только раз

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, единственный обстрел наших позиций был зафиксирован на Артемовском направлении около 10 часов. Из стрелкового оружия боевики хаотично открыли огонь по украинскому опорному пункту в районе Лозового.

Без нарушения режима тишины начался и сегодняшний день.

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Так, с полуночи и до 6 утра обстрелов подразделений сил АТО не было. Однако почти в 1 ночи, на позициях боевиков неподалеку от Горловки, наши наблюдатели зафиксировали работу вражеской зенитной установки.