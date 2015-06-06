Боевики под пытками заставили пленного сделать ложные заявления о боях под Марьинкой – Лысенко

Раненный и захваченный в плен террористами "ДНР" во время боевых столкновений 3-4 июня под Марьинкой Донецкой области военнослужащий 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Украины Роман Марченко под пытками был вынужден сделать ряд ложных заявлений особытиях под Марьинкой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в настоящее время пленный украинский боец находится в Донецке.

"Российская Федерация и ее наемники продолжают наглую информационную агрессию против Украины с целью дискредитации Вооруженных сил Украины и сокрытия своего собственного поражения в боях под Марьинкой. Под огромным давлением боевиков и угрозой для жизни на так называемой пресс-конференции в присутствии пропагандистских российских телеканалов Роман Марченко был вынужден сделать серию заявлений о ходе боевых действий под Марьинкой 3-4 июня, которые полностью повторяют лживые сообщения российско-террористических медиа", - сказал Лысенко.

Он также подчеркнул, что пытки заложников являются грубым нарушением Женевских конвенций, а также от имени Украины призвал противоположную сторону предоставить Марченко всю необходимую медицинскую помощь и допустить к нему представителей международных организаций, в частности, Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Информация, озвученная Романом Марченко, является неправдивой, произнесенная под давлением и в результате пыток боевиков так называемой "ДНР", - подчеркнул представитель Администрации президента по вопросам АТО.

Он также напомнил, что 3 июня под Марьинкой произошло самое масштабное за последние месяцы военной агрессии России противостояние между силами АТО и незаконными вооруженными группировками.

Читайте такжеСилы АТО контролируют Марьинку (фоторепортаж)"В результате профессиональных и слаженных действий украинских воинов и оперативных действий руководства штаба АТО атаки боевиков были успешно отбиты, враг понес значительные потери сил и техники", - сказал Лысенко.

По его словам, украинские военные задержали 13 диверсантов, среди них одного гражданина Российской Федерации.

"В ОБСЕ подтвердили, что обстрелы из тяжелого вооружения, запрещенные мирными Минскими договоренностями, начали именно боевики", - подчеркнул Лысенко.

Кроме того, он подчеркнул, что постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт также подтвердил, что это было нападение сепаратистов на украинские воинские подразделения, и назвал последние события в Марьинке Донецкой области новым витком насилия на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление.

В тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Марьинкой - 4), 39 были ранены.

Из-за угрозы жизни украинских военнослужащих и мирных жителей Марьинки командование приняло решение использовать артиллерийское вооружение, которое было отведено согласно Минским договоренностям, и силы АТО дали адекватный ответ врагу.

В ходе боя под Марьинкой уничтожено 80 боевиков, более 100 ранены. Также уничтожено 10 единиц бронетехники захватчика.