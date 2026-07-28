РФ ограничивает возможности для выражения несогласия на фоне общественного возмущения, - WP

Важно, что с тех пор как общественное недовольство ударов по РФ вылилось в открытое обсуждение, рейтинги Путина продолжали падать.

В преддверии сентябрьских парламентских выборов Кремль начал новую кампанию по подавлению антивоенных настроений, запретив баллотироваться кандидатам, проявляющим хоть какое-то несогласие с войной в Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что новые репрессии вызывают недоумение, поскольку весной на какое-то время, казалось, открылось редкое окно для инакомыслия, и власти создали своего рода предохранительный клапан для растущего недовольства войной. Однако сторонники жёсткой линии берут верх.

В последние недели либерально настроенная партия "Яблоко", пытающаяся проводить кампанию под лозунгом "За мир и свободу", подвергается всё большему давлению по всей стране. А самому известному российскому якобы "антивоенному" политику Борису Надеждину, который пытался баллотироваться как независимый кандидат, запретили участвовать в предвыборной кампании.

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"Российские власти не собираются предоставлять площадку людям с антивоенными взглядами на выборах. Сейчас нет ни одного заметного голоса против войны", - заявил Андрей Колесников, независимый политолог из Москвы.

Аналитики полагают, что недавние оспаривания регистрации "Яблока" в нескольких регионах могут привести к полному его исключению из федеральных выборов - шаг, который может укрепить позиции путинской "Единой России".

По словам Надеждина, силы в Кремле решили положить конец публичному инакомыслию. Он сказал:

"Люди все меньше доверяют Путину и "Единой России", потому что война пришла к ним. Каждый день взрываются склады и нефтяные базы. Люди гибнут. И в этой ситуации они пытаются избавиться от самых заметных политических деятелей, таких как я и "Яблоко", которые выступают против войны, за мир и свободу".

Важно, что с тех пор как общественное недовольство ударов вылилось в открытое обсуждение, рейтинги Путина продолжали падать. По мнению аналитиков и оппозиционных политиков, снижение его популярности повысило ставки на парламентских выборах.

"Все больше людей не понимают, есть ли у властей хотя бы план выхода из ситуации, сложившейся в результате войны, и оправданы ли все эти жертвы и потери, которые несут российское общество и экономика", - сказала Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии.

По ее словам, 2026 год - поворотный момент.

"В первые четыре года войны люди жили с пониманием того, что власти знают, что делают. Теперь они не знают, чего ожидать завтра, и возникает ощущение, что ситуация выходит из-под контроля, а у властей нет плана. Все живут сегодняшним днем, а Путин, кажется, далек от реальности", - заявила Становая.

Отмечается, что в Кремле до сих пор нет единого мнения о том, как справиться с обостряющейся ситуацией.

"В окружении Путина идёт дискуссия о том, что делать. Спецслужбы просто пытаются всех подавить… А другая часть администрации пытается как-то работать… и добиться хоть какого-то приемлемого результата на выборах. Но это становится всё сложнее", - сказал Надеждин.

Что происходит в окружении Путина

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идею прекращения войны в Украине поддерживают не только ее международные партнеры, но и люди из окружения Путина.

Он подчеркнул, что Украина уже предложила собственные инициативы для приближения мира, а нежелание Кремля завершить войну лишь ухудшает положение самой России.

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