Витвицкая честно ответила, не жалеет ли она о беременности в 46 лет

Ведущая раскрыла приблизительную дату родов.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая готовится впервые стать мамой в свои 46 лет, откровенно призналась, жалеет ли о том, что не родила раньше.

В своем Instagram в stories ведущая традиционно пообщалась с подписчиками, ответив на их вопросы. В частности, Витвицкую спросили, жалеет ли она, что раньше не рожала, ведь "время бежит"?

"Какой смысл жалеть о вещах, которые ты не можешь изменить? Все всегда происходит вовремя и именно так, как должно быть", - написала ведущая.

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Кроме того, Витвицкая раскрыла приблизительную дату родов.

"Еще на первом УЗИ сказали дату в сентябре. Посмотрим, осуществится ли прогноз", - отметила она.

Еще один подписчик поинтересовался о личной жизни избранника ведущей, военнослужащего Алексея Ситайло, в прошлом.

"У каждой семьи есть своя история. Я не считаю правильным обсуждать ее публично из уважения ко всем, кого она касается", - подчеркнула телеведущая.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая откровенно высказалась о декрете: "Сейчас на 33-й неделе беременности ранние подъемы – интересный квест, но малыш соглашается работать вместе со мной. Готовимся к декрету и уверена, что буду скучать по этой утренней атмосфере загонов и всем коллегам".

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