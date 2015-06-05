Постпред Британии в ООН о событиях в Марьинке: сепаратисты провоцировали реакцию Украины

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт назвал последние события в Марьинке Донецкой области новым витком насилия на востоке Украины.

Об этом он сказал, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

«В среду столкновения вокруг Марьинки и других населенных пунктов стали новым витком насилия на востоке Украины. Совершенно ясно из доклада ОБСЕ, что это было нападение сепаратистов на украинские военные подразделение», - заявил Райкрофт.

По его словам, вооружение под контролем ДНР было переброшено на запад в нарушение Минских соглашений. «Действия такого характера и такого масштаба являются хорошо спланированными», - сказал он.

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«Мы видели, что поддерживаемые Россией сепаратисты провоцировали реакцию Украины, а затем пытались обернуть это, как и сейчас делают российские СМИ, в картину, которая говорит о том, что наоборот напали украинцы. Эти заявления совершенно прозрачные и не имеют никакого подтверждения», - добавил Райкрофт.

Он также отметил, что «мир следит за ситуацией, мы знаем, кто кого поддерживает».

Райкрофт призвал Россию немедленно вывести вооруженные силы с территории Украины, прекратить поставлять оружие сепаратистам и делать все для политического урегулирования конфликта. «Сюда входит и незамедлительное освобождение Надежды Савченко, которая незаконно удерживается уже более года», - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Райкрофта, РФ должна использовать все свое значительное влияние на сепаратистов для того, чтобы призвать их к полному выполнению Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а позже перешли в наступление.

По данным штаба АТО, в тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Марьинкой - 4), 39 - были ранены.

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В связи с угрозой жизни украинских военнослужащих и мирных жителей Марьинки командование приняло решение использовать артиллерию, которая была отведена согласно Минским договоренностям, и силы АТО дали адекватный ответ противнику.

В ходе боя под Марьинкой уничтожено 80 боевиков, более 100 - ранены. Также уничтожено 10 единиц бронетехники захватчика.

В то же время заместитель генсека ООН Джеффри Фелтман сегодня заявил, что в Марьинке в результате боев в среду, 3 июня, погибли 28 человек, из них 9 гражданских лиц.