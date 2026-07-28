У россиян появились наземные пусковые установки для ракет 'Бандероль'

Аналитики отметили, что эта наземная пусковая установка пока может находиться на стадии тестирования.

В сети опубликовали снимки новой российской наземной пусковой установки крылатой ракеты S8000 "Бандероль". Оказывается, что россияне тайно представили эту наземную пусковую установку кремлевскому диктатору Владимиру Путину на закрытой выставке в 2025 году, пишет Defense Express.

Отмечается, что долгое время единственным подтвержденным носителем ракеты "Бандероль" был ударно-разведывательный дрон "Орион". Более того, наземная пусковая установка для этих ракет не упоминалась в сети.

Аналитики отметили, что эта наземная пусковая установка пока может находиться на стадии тестирования. Однако не исключено, что враг может пытаться скрыть её применение.

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В издании подчеркнули, что факт наличия у россиян наземных пусковых установок представляет угрозу для Украины. С их помощью враг может неожиданно для украинской противовоздушной обороны запускать "Бандероли". Ранее для этого нужно было поднимать в воздух "Орион", который можно было заблаговременно заметить.

По словам аналитиков, при применении S8000 "Бандероль" с наземной пусковой установки их будут замечать уже примерно в момент входа в украинское воздушное пространство. Это оставляет значительно меньше времени для реакции и подготовки к перехвату ракеты.

Также дополнительную угрозу могут представлять массовые запуски "Бандеролей", добавили в издании. Один "Орион" может нести только одну такую крылатую ракету, а наземные пусковые установки можно собирать десятками единиц и осуществлять уже массированные атаки.

В издании считают, что для запуска "Бандероли" с наземной пусковой установки, вероятно, используется небольшой твёрдотопливный ускоритель.

"Судя по конструкции, направляющая для установки ракеты может опускаться в горизонтальное положение. Учитывая небольшие размеры, теоретически эта пусковая установка может размещаться в прицепах или на других мобильных платформах", - говорится в материале.

Однако аналитики отметили, что при запуске с наземной пусковой установки S8000 "Бандероль" она будет иметь меньшую дальность применения. Даже несмотря на ускоритель, ракете придется самостоятельно разгоняться и выходить на нужную высоту.

Чем опасна российская крылатая ракета "Бандероль"

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии УНИАН рассказал, почему российскую крылатую ракету "Бандероль" сложно сбить. Он отметил, что по факту это баражирующий боеприпас, который способен самостоятельно находить цель, летит со скоростью около 500 км/ч и может пролетать расстояние до 500 км.

Эксперт подчеркнул, что "Бандероль" может содержать от 50 до 150 кг взрывчатки, но при этом ее разрушительная способность такая же, как у "Шахеда". По его словам, сбить такую "Бандероль" не составляет большого труда, если она находится в воздушном пространстве в одиночку, но когда она летит вместе с ракетами и "Шахедами", то здесь возникают сложности.

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