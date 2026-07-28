Древние следы раскрыли, которым ростом были родственники человека 1,4 миллиона лет назад

Международная группа исследователей из США и Кении проанализировала множество окаменелых следов, оставленных группой из восьми гомининов Paranthropus boisei

Древние следы, сохранившиеся вдоль берегов кенийского озера Туркана, меняют представление ученых об одном из вымерших родственников человечества. Об этом пишет Phys.org.

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, описывается набор ископаемых следов, оставленных группой древних родственников человека, передвигавшихся вдоль берега озера более 1,4 миллиона лет назад.

Отмечается, что международная группа исследователей из США и Кении проанализировала множество окаменелых следов, оставленных группой из восьми гомининов Paranthropus boisei. Следы были впервые обнаружены почти 50 лет назад на севере Кении Кей Беренсмейер, старшей научной сотрудницей-геологом и куратором палеонтологии позвоночных в Национальном музее естественной истории Смитсоновского института. Команда Беренсмейер впервые обнаружила следы в 1978 году и изучает, как местная геология сохранила так много древних следов на этом месте.

Видео дня

Исследование возглавил Кевин Хатала, доцент кафедры биологии в Университете Чатем в Питтсбурге и научный сотрудник Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге, Германия.

"Каждое место представляет собой снимок нашего прошлого, и мы быстро создаем фотоальбом с несколькими различными окнами, позволяющими взглянуть на анатомию, передвижение, поведение и окружающую среду гомининов в раннем плейстоцене", - сказал Хатала.

Архив следов в Кении расширяется

По словам Пурити Киуры, исследователя из Национальных музеев Кении в Найроби и соавтора новой статьи, новое местонахождение следов представляет собой один из самых подробных снимков на сегодняшний день и подчеркивает глобальную важность палеоантропологических памятников вокруг кенийского озера Туркана. Она сказала:

"Открытие этих ископаемых следов вдоль берегов озера Туркана подтверждает глобальную важность региона для понимания эволюции человека, сохраняя замечательные свидетельства того, как жили наши древние родственники 1,4 миллиона лет назад. Это еще больше укрепляет позиции Кении как одного из ведущих мировых регионов с богатейшим палеоантропологическим наследием и подчеркивает нашу ответственность за защиту этого бесценного наследия".

Интересно, что во время полевого сезона 1978 года некоторые из ее кенийских коллег раскапывали траншею для изучения различных геологических слоев, когда Беренсмейер заметила глубокое округлое углубление в скале - отпечаток лапы бегемота. Группа раскопала этот слой и аккуратно очистила поверхность, обнаружив пару следов гомининов, вдавленных в древние отложения.

Эта находка была особенно интересна Беренсмейер, поскольку отпечатки лап дают представление о поведении древних людей, которое часто трудно получить из окаменелых костей и фрагментов.

Мгновение, сохранившееся в грязи

"С научной точки зрения особенность отпечатков ног заключается в том, что они сохраняют мгновение во времени. Они также позволяют людям гораздо легче соотносить себя с этими окаменелостями, чем с изолированным фрагментом кости или челюсти", - сказала Беренсмейер.

Интересно, что ученым потребовалось несколько десятилетий, чтобы понять истинные масштабы этой ископаемой дорожки следов, которая получила название GaJi10. После того, как Беренсмейер и ее команда изучили первоначальные отпечатки, место было засыпано песком, чтобы защитить его для будущих исследований.

В 2016 и 2023 годах команда вернулась и обнаружила множество других отпечатков, сохранившихся на том же слое. В общей сложности на участке GaJi10 сохранилось 21 отпечаток, оставленный восемью особями, а также следы многочисленных бегемотов, антилоп и других животных.

Команда использовала вулканический пепел в окружающих породах, чтобы датировать дорожку следов ранним плейстоценом, примерно 1,43 миллиона лет назад. В то время берега озера Туркана были населены разнообразными животными, включая крокодилов, слонов и два разных вида древних родственников человека, или гомининов: P. boisei, коренастый вид с мощными зубами, и Homo erectus, потенциальный прямой предок современных людей.

В 2024 году члены исследовательской группы, включая Хаталу и Беренсмейера, описали в этом районе немного более древнюю дорожку следов, сохранившую отпечатки обоих видов древних гомининов, показав, что они населяли одни и те же места обитания на протяжении сотен тысяч лет. Беренсмейер сказала:

"Мы не можем сказать, как два разных гоминина взаимодействовали на илистых отмелях, но мы знаем, что они оба были здесь в это время".

Удивительные подсказки о Paranthropus

Важно, что команда проанализировала анатомию и модели передвижения ископаемых отпечатков ног GaJi10 и определила, что они были оставлены Paranthropus. Вывод оказался неожиданным, поскольку следы по размеру были похожи на следы, оставленные Homo erectus, который долгое время считался значительно крупнее Paranthropus.

"Размеры отпечатков указывают на человекоподобные размеры тела - до 1,8 метра в высоту и около 75 килограммов", - сказал Хатала.

Полученные данные свидетельствуют о том, что два гоминина схожих размеров обитали в одной среде одновременно.

Новое местонахождение следов также показывает, что взрослые самцы Paranthropus иногда передвигались группами.

"Тот факт, что восемь особей P. boisei, в основном взрослых самцов, по-видимому, путешествовали вместе группой, без самок и детенышей, указывает на сложную социальную структуру этого вида. Возможно, они жили большими группами, где самцы конкурировали за самок, но также иногда терпели друг друга ради безопасности в опасной среде", - сказал Нил Роуч, исследователь из Гарвардского университета, соавтор новой статьи.

Новости археологии

Во время работ на участке, отведенном под строительство плотины на реке Куанза в Анголе и создание водохранилища, археологи сделали уникальное открытие.

Ученые обнаружили на территории объекта самые древние каменные сооружения, которые когда-либо находили в центральной Анголе, а именно каменные платформы и фрагменты стен.

Вас также могут заинтересовать новости: