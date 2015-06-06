В пресс-центре АТО опровергают информацию, что украинские военные первыми начали обстрелы в Марьинке

Высказывания военнослужащего Вооруженных Сил Украины, во время брифинга с представителями российских СМИ 5 июня в оккупированном Донецке, о том, что якобы украинские подразделения первыми открыли огонь во время огневого столкновения возле Марьинки Донецкой области, является низкопробной пиар комбинацией пропагандистской машины врага. Это очередная попытка пророссийских пропагандистов все перевернуть с ног на голову. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице Facebook.

В сообщении отмечается, что данное заявление бойца ВСУ, который был взят в заложники боевиками террористической «ДНР» в ходе их нападения на Марьинку 3 июня, не соответствует действительности.

Читайте такжеСилы АТО контролируют Марьинку (фоторепортаж)«Он указал абсолютно ложные и значительно завышенные данные о потерях со стороны Украинской армии в ходе этой схватки», - говорится в сообщении.

В пресс-центре АТО отметили наличие хорошо заметных последствий физического и психологического давления на украинского военнослужащего со стороны боевиков «ДНР», а также очевидные признаки заученного им под диктовку нужного текста.

Висловлювання військовослужбовця Збройних Сил України, під час брифінгу із представниками російських ЗМІ 5 червня в окуп... Posted by Прес-центр АТО on Friday, June 5, 2015

«Это заявление является очередной провокацией и попыткой дискредитации Вооруженных Сил Украины и нашего государства. (...) Самопровозглашенные республики на оккупированных территориях Востока Украины не только пренебрегают любыми международными договоренностями о прекращении огня в зоне проведения Антитеррористической операции, но и прибегают к любым попыткам для продолжения агрессии и оправдания своих преступных действий против суверенитета и территориальной целостности Украины», - сообщает пресс-центр.

Как сообщал УНИАН, в ОБСЕ опасаются, что события в Марьинке могут привести к эскалации дальнейших военных действий.