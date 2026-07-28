Гороскоп на август по картам Таро: Стрельцам - счастье, Скорпионам - потери

Овнам советуют не перегружать себя обязанностями.

Составлен гороскоп на август 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Август станет месяцем завершений, переосмысления и подготовки к новому этапу. Общая карта месяца – "Смерть" (перевернутая). Она напоминает: двигаться вперед мешает не прошлое, а нежелание окончательно с ним расстаться. Если отпустить старые обиды, привычки или страхи, появится пространство для новых возможностей.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Ваша карта – "Отшельник" (перевернутый). Август подтолкнет вас вернуться к занятиям, которые когда-то приносили удовольствие, но давно были отложены. Захочется немного замедлиться, восстановить силы и пересмотреть свои приоритеты. Однако карта предупреждает: ответы, которые вы ищете, придут не в одиночестве, а через общение с людьми. Сотрудничество окажется гораздо продуктивнее, чем попытки справиться со всем самостоятельно. Благодаря новым знакомствам и совместной работе вы получите ценные идеи, которые помогут улучшить финансовое положение и укрепить деловые связи. В личной жизни станет легче понять, какие модели поведения мешают строить гармоничные отношения. При этом важно не перегружать себя обязанностями – правильно распределенная энергия принесет гораздо больше пользы, чем работа на износ.

Телец

Ваша карта – "Паж Кубков". Август открывает для вас период вдохновения, ярких эмоций и творческих открытий. Вы будете готовы начать новый этап, доверяя своим чувствам и внутреннему голосу. Карта символизирует зарождение любви, усиление интуиции и желание проявлять себя искренне, но для достижения желаемого потребуется сохранять баланс между работой и личной жизнью. Венера усилит внимание к повседневным обязанностям, однако не позволяйте делам полностью занять ваше время. Найдите возможность для отдыха, путешествия или исполнения давнего желания. Не бойтесь открыто говорить о своих чувствах, проявлять заботу и вдохновляться искусством. Новые впечатления помогут по-новому взглянуть на жизнь и открыть сердце переменам. В конце месяца лучше не торопиться с судьбоносными решениями в любви или долгосрочными проектами – сначала дайте событиям окончательно сформироваться.

Близнецы

Ваша карта – "Двойка Пентаклей". Август станет для вас периодом перемен, когда придется учиться совмещать новые задачи и обновленное представление о себе. Вы постепенно оставляете прежнюю версию себя и формируете образ человека, которым хотите стать. "Двойка Пентаклей" говорит об умении адаптироваться и сохранять равновесие, ведь настоящие изменения требуют времени и последовательности. После недавних астрологических событий в сфере карьеры могут появиться новые обязанности или необходимость пересмотреть привычный ритм. В августе обратите внимание на свой распорядок: какие дела соответствуют вашим нынешним целям, а какие только забирают силы. Вам важно выстроить систему, которая поможет сохранить стабильность и уверенно двигаться вперед. Будущее, которое вы создаете, зависит от ежедневных решений и внимания к деталям.

Рак

Ваша карта – "Двойка Кубков". Август принесет желание окружить себя людьми, рядом с которыми вы чувствуете принятие, уважение и настоящую эмоциональную связь. "Двойка Кубков" символизирует гармоничное партнерство, взаимность и глубокое понимание, поэтому этот месяц станет подходящим временем для укрепления важных отношений. Вы можете встретить человека, который разделит ваши взгляды, или вывести уже существующую связь на новый уровень. Важно обращать внимание не только на привычные сценарии, но и быть открытыми к людям с другим опытом и нестандартным мышлением. В середине месяца возможны неожиданные осознания, которые изменят ваше представление о будущем. После перехода Солнца в Деву станет легче обсуждать планы, договариваться и принимать серьезные решения. Если у вас есть идеи, которыми хочется поделиться с близкими или партнерами, август поможет найти правильные слова и укрепить доверие.

Лев

Ваша карта – "Туз Жезлов". Август станет для вас временем вдохновения, новых идей и внутреннего обновления. "Туз Жезлов" символизирует мощный импульс к переменам, когда появляется желание действовать, развиваться и пробовать то, что раньше казалось невозможным. В вашей жизни может появиться новая возможность или цель, которая зажжет настоящий интерес. Вы почувствуете прилив уверенности и поймете, что готовы начать новый этап, даже если пока не видите весь путь целиком. Главное – доверять своему внутреннему ощущению и не бояться делать первые шаги. Этот месяц способен принести изменения в личной сфере или профессиональной деятельности. Ваша энергия будет особенно сильной, поэтому направляйте ее на проекты и решения, которые действительно отражают ваши желания. Август может стать отправной точкой для долгосрочных перемен.

Дева

Ваша карта – "Иерофант". Август поможет вам обрести больше порядка, уверенности и внутренней устойчивости. "Иерофант" связан с опытом, знаниями и передачей накопленной мудрости, поэтому этот месяц может открыть возможность стать наставником для кого-то или самому получить важный урок. Вам стоит обратить внимание на привычки и правила, которые формируют вашу повседневность. Сейчас вы сможете понять, какие из них действительно помогают развиваться, а какие давно требуют изменений. Ваши знания и личный опыт могут оказаться ценными для окружающих. Конец месяца принесет ощущение большей собранности и ясности. Вы почувствуете, что лучше понимаете свои цели и способны двигаться вперед без лишнего давления. Август станет временем спокойного роста, когда результат приходит благодаря последовательности, терпению и вере в собственные силы.

Весы

Ваша карта – "Тройка Пентаклей" (перевернутая). Август заставит вас пересмотреть то, какую роль вы играете в жизни других людей и сколько энергии отдаете окружающим. Вы больше не захотите позволять обстоятельствам складываться сами по себе – появится желание самостоятельно влиять на детали и менять то, что действительно находится в вашей власти. Перевернутая "Тройка Пентаклей" указывает на сложности во взаимодействии с людьми и необходимость пересмотреть подход к сотрудничеству. Вам придется искать баланс между собственными интересами и ожиданиями окружающих. Особенно внимательно стоит отнестись к командной работе, общим планам и договоренностям. В августе важно не ждать, пока проблемы решатся сами. Проявляйте инициативу, анализируйте, как выстраиваются отношения в коллективе, и подумайте, какой вклад можете внести для общего результата. После входа Венеры в ваш знак усилится стремление к гармонии, а конец месяца станет подходящим временем для исправления ошибок и подготовки к новым ситуациям.

Скорпион

Ваша карта – "Сила" (перевернутая). Август поможет вам глубже понять собственные эмоции и увидеть стороны характера, которые раньше хотелось скрыть. Иногда может появляться неуверенность в своих решениях или ощущение, что вы недостаточно сильны для новых задач. Но этот период станет важным этапом внутреннего роста. Перевернутая "Сила" говорит не о настоящей слабости, а о временной потере уверенности. Вы можете сомневаться даже тогда, когда обстоятельства складываются в вашу пользу. Важно не позволять страхам управлять вашими действиями и помнить о собственных достижениях. В этом месяце особенно важно беречь личные ресурсы, не брать на себя слишком много и вовремя обозначать границы. Поддержка близких людей поможет вернуть внутреннее равновесие. Август станет временем работы над собой, когда принятие своих уязвимых сторон сделает вас только сильнее.

Стрелец

Ваша карта – "Десятка Кубков". Август принесет ощущение эмоционального наполнения и радости от того, что вы уже создали в своей жизни. "Десятка Кубков" символизирует гармонию, поддержку и теплые связи, поэтому месяц станет особенно благоприятным для общения с людьми, которые действительно важны для вас. Вы почувствуете, что счастье складывается не только из больших достижений, но и из простых моментов, искренних разговоров и ощущения принадлежности. Отношения, построенные на доверии, смогут стать еще крепче. Главное – не сравнивать свою жизнь с чужой и не концентрироваться на том, чего пока нет. Август поможет увидеть ценность того, что уже находится рядом. Благодаря этому появится больше спокойствия, уверенности и понимания собственного пути.

Козерог

Ваша карта – "Шут" (перевернутый). Август потребует от вас осторожности и внимательности к решениям, которые могут повлиять на будущее. Перевернутый "Шут" напоминает: не каждая новая возможность действительно является правильным направлением, даже если на первый взгляд она кажется привлекательной. В этом месяце важно не торопиться и тщательно проверять информацию перед тем, как соглашаться на серьезные изменения. Некоторые предложения могут выглядеть многообещающе, но скрытые детали способны изменить ваше мнение. Обратите внимание на свои привычки, повседневные действия и риски, которые вы принимаете. Доверяйте внутреннему голосу и позволяйте себе сделать паузу перед важным выбором. К концу августа станет легче увидеть ситуацию более объективно и понять, какие шаги действительно соответствуют вашим целям.

Водолей

Ваша карта – "Королева Жезлов". Август поможет вам вернуть уверенность, раскрыть свои сильные стороны и почувствовать внутренний подъем. "Королева Жезлов" символизирует харизму, самостоятельность и способность вдохновлять окружающих своим примером. В этом месяце вы сможете ярче проявлять себя и перестанете сомневаться в собственных способностях. Ваши идеи и увлечения могут получить новое развитие, особенно если вы позволите себе действовать смелее и выходить за пределы привычного. Обратите внимание на свое окружение, творчество и занятия, которые приносят удовольствие. Вам будет легче понять, чего вы действительно хотите, и направить энергию на то, что делает вас счастливее. Август станет временем возвращения личной силы и ощущения свободы.

Рыбы

Ваша карта – "Четверка Мечей". Август станет для вас периодом восстановления, переосмысления и внутреннего обновления. "Четверка Мечей" напоминает о важности пауз: иногда именно отдых помогает увидеть правильное решение и восстановить силы для новых шагов. После насыщенного периода перемен вам может понадобиться время, чтобы разобраться в своих чувствах и оценить достигнутые результаты. Не стремитесь постоянно двигаться вперед – сейчас полезнее дать себе возможность спокойно восстановиться. Эта карта советует избегать эмоционального и физического перенапряжения. Чем внимательнее вы будете относиться к своему состоянию, тем больше энергии сможете сохранить для будущих целей. Август поможет вернуть ощущение равновесия и понять, куда двигаться дальше.

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