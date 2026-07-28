Белорусская оппозиция попросила Зеленского открыть криминал против Лукашенко, - Reuters

Офис президента Украины обратился к генеральному прокурору с просьбой рассмотреть такую возможность.

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился к генеральному прокурору с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Как сообщило агентство Reuters, об этом говорится в письме, обнародованном во вторник.

Как отмечается, в письме Офис президента пишет, что реагирует на обращение белорусской оппозиционной организации в эмиграции "Белорусский демократический форум", которая в мае обратилась к Зеленскому с призывом привлечь Лукашенко к ответственности за военные преступления, геноцид и "государственный террор".

Форум обвинил самопровозглашённого президента в соучастии в войне России против Украины и в принудительном перемещении не менее 2442 украинских детей в Беларусь в рамках программы, задокументированной Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета.

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Как напомнило издание, в 2023 году Лукашенко заявлял, что Беларусь временно приняла часть украинских детей, чтобы помочь им восстановиться после психологических травм, нанесенных войной.

Reuters пишет, что во вторник заместитель главы Офиса президента Олег Татаров сообщил "Белорусскому демократическому форуму", что обращение передано в прокуратуру с просьбой "принять соответствующие меры реагирования" при наличии правовых оснований. Его письмо обнародовал сам Форум.

"Хотя на данный момент нет реальной перспективы того, что Лукашенко предстанет перед украинским судом, любые выдвинутые ему обвинения могут стать для Киева и белорусской оппозиции дополнительным аргументом для Запада, чтобы продолжать оказывать на него давление", – отметили журналисты.

Они напомнили, что это происходит на фоне того, что Лукашенко ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа об отмене большего числа американских санкций в обмен на освобождение политических заключенных.

Генеральный секретарь "Белорусского демократического форума" Дмитрий Болкунец заявил, что уголовное преследование президента "существенно увеличит личные юридические риски и риски для безопасности, с которыми сталкивается Лукашенко", а также станет актом исторической справедливости.

"Это может оказать глубокое влияние внутри Беларуси, потому что Лукашенко воспримет это очень лично и будет серьезно обеспокоен возможными последствиями", – сказал он в комментарии Reuters.

Угроза для Украины со стороны Беларуси: важные новости

Как сообщал УНИАН, недавно в Беларуси заявили о готовности жестко ответить Украине в случае провокации. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета. "Если граница будет пересечена без разрешения или, так сказать, агрессивно, мы ответим, применив весь наш потенциал", – сказал он.

Также известно, что Россия разместила на территории Беларуси ретрансляторы, с помощью которых осуществляет атаки дронов на Украину. В июне Зеленский поставил Лукашенко ультиматум. Он заявил, что если Лукашенко не остановит работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые корректируют российские атаки дронов по Украине, то через неделю это сделают украинцы.

Уже через неделю президент сообщил, что ретрансляторы в Беларуси замолчали. "Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока не знаю. Но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады. Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают", – сказал Зеленский.

Впрочем, по словам советника президента Украины Сергея (Флеша) Бескрестнова, ретрансляторы в Беларуси, вероятно, работали во время удара по АЗС в Малине в Житомирской области в середине июля. Он добавляет, что противнику очень нужно и важно атаковать западную часть Украины "Шахедами" с онлайн-управлением, но без ретрансляторов на территории Беларуси они этого сделать не могут.

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