Названы 20 стран, которые стремительно набирают популярность среди туристов

Первое место заняла страна, которая увеличила количество иностранных туристов на 67 % по сравнению с 2019 годом.

Если вам интересно, какие страны после пандемии переживают настоящий туристический бум, новый отчет OECD Tourism Trends and Policies 2026 дает ответ, пишет TimeOut. Исследование составило рейтинг самых динамичных туристических направлений мира по приросту числа международных туристов в 2019-2025 годах.

Первое место заняла Саудовская Аравия, которая увеличила количество иностранных туристов на 67% по сравнению с 2019 годом. Стремительный рост связывают с реализацией государственной программы "Vision 2030", призванной снизить зависимость экономики от нефти. В рамках этой стратегии страна упростила получение туристических виз, существенно расширила авиасообщение и инвестировала значительные средства в развитие культурных памятников и туристических объектов. Именно поэтому в последнее время всё больше путешественников посещают зеркальный концертный зал Maraya и древний город Хегра в регионе Аль-Ула.

На втором и третьем местах оказались Марокко (+53%) и Египет (+47%). Их успеху способствовало активное расширение авиамаршрутов и модернизация аэропортов, что сделало страны Северной Африки более доступными для туристов.

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В Южной Америке также зафиксирован значительный рост. Бразилия, Колумбия и Чили не только восстановили туристические потоки после пандемии, но и превзошли показатели 2019 года.

Европа восстанавливается медленнее, но тоже демонстрирует положительную динамику

В Европе туристическая отрасль восстанавливается более постепенно, однако несколько стран продемонстрировали особенно высокие темпы роста.

Так, Норвегия увеличила количество иностранных туристов на 28%, Сербия - на 27%, Дания - на 22%, Португалия - на 20%, а Испания - на 16%. Также превысить допандемические показатели смогли Франция и Греция, хотя их рост был менее стремительным.

В первую десятку рейтинга также вошла Япония, занявшая шестое место с приростом 34%. Росту популярности страны в значительной степени способствовал слабый курс иены, что сделало поездки в Японию более доступными для иностранных туристов.

Топ-20 стран с самым быстрым ростом туризма с 2019 года:

Саудовская Аравия - +67%

Марокко - +53%

Египет - +47%

Бразилия - +46%

Колумбия - +45%

Япония - +34%

Чили - +33%

Норвегия - +28 %

Сербия - +27%

Дания - +22 %

Турция - +21 %

Португалия - +20 %

Люксембург - +19 %

Словения - +16 %

Испания - +16 %

Исландия - +14 %

Франция - +12 %

Греция - +11%

Нидерланды - +11%

Швеция - +11%

Новости туризма

Напомним, туристка из Испании рассказала, что Северная Македония полностью покорила ее, прежде всего низкими ценами и впечатляющими пейзажами. Женщина отмечает, что эта страна - одна из самых дешевых в Европе для туристов. В частности, авиабилеты из Испании стоят примерно 60 евро в обе стороны, а жилье можно найти уже от 30 евро за ночь. Традиционный обед обойдется в 5 евро, арендовать автомобиль для путешествия по стране тоже можно без больших затрат и т. д.

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