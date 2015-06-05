Постпред Украины призывает ООН немедленно отреагировать на атаку России и боевиков на Марьинку

Об этом он сообщил во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"С учетом серьезных нарушений резолюции Совета безопасности №2202 Россией, я обращаюсь к членам Совета безопасности немедленно отреагировать на провокации и нарушения, и принять все усилия для мирного урегулирования конфликта. Международное сообщество ранее заявляло, что нападение на Мариуполь станет "красной линией", и если Россия ее пересечет, это приведет к немедленному решительному ответу, и после того, что произошло 3 июня 2015 года, такой же подход должен применяться и к ситуации с Марьинкой", - подчеркнул Сергеев.

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Украинский дипломат также призвал РФ и ее боевиков немедленно начать выполнять Минские соглашения и резолюцию Совета безопасности ООН №2202. Сергеев призвал Россию незамедлительно вывести с территории Украины российские вооруженные силы, прекратить поддерживать террористические организации путем поставок военного персонала и оружия, прекратить дестабилизационные действия на Донбассе, освободить всех заложников и прекратить оккупацию Крыма.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление.

По данным штаба, в тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Маринкой - 4), 39 были ранены.

В связи с угрозой жизни украинских военнослужащих и мирных жителей Марьинки командование приняло решение применить артиллерию, которая была отведена в связи с Минскими договоренностями, и силы АТО дали адекватный ответ противнику.