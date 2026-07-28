У многих дома есть пакет с пакетами: как его сделать полезным

Обычно этот пакет постоянно наполняется, потому что каждый раз после похода в магазин мы кладём в него ещё один пакет.

Почти в каждом доме в каком-нибудь ящике спрятан большой полиэтиленовый пакет, наполненный другими пакетами. Мы не выбрасываем их, потому что "когда-нибудь точно пригодятся", а во время следующего похода в магазин снова берем новый. На самом деле содержимое пакета можно сделать действительно полезным, приложив всего лишь немного усилий. Об этом пишет HGY.

В издании объяснили, что полиэтиленовый пакет дешёвый и часто нужен лишь на несколько минут, чтобы донести продукты. К моменту, когда мы возвращаемся домой, свою функцию он, как правило, уже выполнил.

"Но на этом его история не заканчивается. Обычный пластик не разлагается полностью, а лишь постепенно распадается на всё более мелкие частицы, в конечном итоге превращаясь в микропластик. Если пакет не попадает в систему обращения с отходами, ветер может легко занести его в канаву, на дерево, в реку или озеро, где животные могут запутаться в нём или принять его за пищу", – говорится в статье.

Видео дня

Авторы отмечают, что переработка таких пакетов не так проста, как кажется: тонкие пакеты легко застревают в сортировочном оборудовании, поэтому во многих местах их нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для раздельного сбора мусора.

"Поэтому даже если мы откладываем их с самыми благими намерениями, они в конечном итоге все равно могут оказаться среди обычного мусора или годами скапливаться в кухонном шкафу", – отмечается в материале.

По словам авторов, чтобы использованные пакеты не скапливались бесконечно в ящике, с ними нужно правильно распорядиться. Первая идея, которую они предлагают, – сложить пакеты в большую многоразовую сумку для покупок и поставить в такое место, где вы обязательно увидите её перед выходом из дома.

"Очевидным вариантом может быть багажник автомобиля, но так же хорошо подойдет крючок у входной двери, корзина велосипеда или рюкзак, которым вы пользуетесь каждый день. Стоит даже создать несколько небольших запасов: один оставить в автомобиле, второй – в прихожей, а третий – в сумке, которую вы регулярно берете с собой", – советуют в издании.

В статье отмечается, что такие сумки пригодятся не только во время крупных покупок. Их можно использовать в аптеке, на рынке, в книжном магазине, магазине товаров для домашних животных или при выполнении любых быстрых повседневных дел.

"Чем чаще вы будете ими пользоваться, тем меньше новых пакетов будете приносить домой, а шкаф будет значительно медленнее снова заполняться", – заверили авторы.

Ранее УНИАН писал, что опытные хозяйки надевают пакет на кухонный кран, чтобы во время приготовления пищи жир и бактерии с загрязненных рук не попадали на него.

Вас также могут заинтересовать новости: