Какой прием пищи должен быть самым сытным: диетологи дали неожиданный ответ

Диетологи советуют перевернуть одну пищевую привычку "с ног на голову".

Если вы хотите чувствовать себя бодрым и полным энергии весь день, не вливая в себя кофе чашку за чашкой, возможно, стоит пересмотреть время самого обильного приема пищи. Как пишет Eatingwell, эксперты утверждают, что стандартную привычку легкого завтрака и обильного ужина стоит перевернуть с ног на голову и потреблять больше калорий в начале дня, чтобы поддерживать уровень энергии.

"Многие пропускают завтрак или едят недостаточно, будь то для экономии калорий или из-за спешки, но сбалансированный и достаточно сытный завтрак обеспечивает хорошую энергию в течение всего утра и может даже повлиять на ваше самочувствие позже в течение дня", – говорит диетолог Сара Голд Анзловар.

Вот основные причины, почему эксперты рекомендуют потреблять больше калорий в начале дня.

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1. Ваш организм более эффективно метаболизирует глюкозу в начале дня

Эффективность превращения пищи в энергию во многом зависит от способности вашего организма перемещать переваренную глюкозу из кровотока в клетки. По словам диетолога Талии Фолладор, этот процесс, как правило, наиболее эффективен в первой половине дня.

Ваш циркадный ритм также влияет на то, как ваш организм перерабатывает пищу. Исследования показывают, что чувствительность к инсулину наиболее высока утром и постепенно снижается в течение дня. Это означает, что ваш организм может быть лучше подготовлен к употреблению более обильной пищи в первой половине дня, чем во второй.

В то же время, обильный прием пищи поздно вечером связан с нарушением циркадного ритма, снижением качества сна и увеличением риска плохого настроения.

2. Вы почувствуете себя более энергичным и сосредоточенным

Регулярный пропуск завтрака – или слишком малое количество еды утром – может привести к вялости в течение дня. "Употребление большей части калорий позже в течение дня может не дать вашему организму энергии, необходимой для оптимального функционирования в течение дня", – говорит Фолладор.

Поскольку мозг в основном использует глюкозу в качестве источника энергии, завтрак, включающий сложные углеводы наряду с белком, поддерживает внимание и память в течение нескольких часов после еды. Исследования также показывают, что люди, которые регулярно завтракают, как правило, более физически активны, чем те, кто пропускает завтрак.

3. Вы будете сжигать больше калорий при переваривании пищи

Исследования показывают, что организм тратит больше энергии на переработку обильной пищи утром, чем на ту же самую пищу, съеденную позже в течение дня.

4. Вы будете меньше отвлекаться на голод

Исследования показывают, что пропуск завтрака может усиливать чувство голода, изменяя гормоны, регулирующие аппетит и чувство сытости. При этом те, кто потребляет больше калорий в начале дня, сообщают о значительно меньшем уровне голода в течение дня, чем те, кто потребляет большую часть калорий во второй половине дня или вечером.

Ранее диетологи назвали 7 продуктов для завтрака, которые помогут сохранить энергию в течение дня.

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