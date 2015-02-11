Краматорск обстреляли с юго-востока - ОБСЕ

Об этом говорится в коротком отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по ситуации в Краматорске, передает Lb.ua.

"СММ оценила, что три снаряда оказались 300мм боеприпасами, выпущенными из БМ-30 "Смерч" или РСЗО "Торнадо". Основываясь на живом наблюдении, фотографиях и анализе карт, СММ оценила, что обстрел велся с юго-юго-восточного направления. СММ пока не проводила анализа воронок по соображениям безопасности", - говорится в отчете.

Читайте такжеОБСЕ: Обстрел Краматорска – это свидетельство расширения территории боевых действий