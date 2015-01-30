Жителей Марьинки и Красногоровки эвакуируют в связи с активизацией боевых действий - ДонОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

«27-30.01.2015 в Марьинском районе в связи с активизацией боевых действий РГА совместно с волонтерами и военными проводит вывоз жителей городов Марьинка и Красногоровка. Со всеми, кто желает выехать из зоны боевых действий, связываются и переправляют в безопасные города, поселки и села не только Марьинского района, но и в другие безопасные районы области», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки из зоны АТО эвакуировали более 4 тысяч человек«По состоянию на 30 января из городов вывезено около 200 человек, в том числе 80 детей», - сообщает ОГА, в то же время отмечая, что большое количество жителей городов Марьинка и Красногоровка, которые переехали, нигде не регистрируются, поэтому количество внутренне перемещенных лиц может быть гораздо больше, и реально отследить ее невозможно.

Также подчеркивается, что «почти все службы района (в частности Пенсионный фонд Украины, районный Центр занятости, отделы образования и здравоохранения) на этой неделе переехали в Курахово из-за боевых действий. Эти службы возобновят свою работу 2 февраля 2015 года».