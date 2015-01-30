В Мариуполе пенсионерка четыре дня не могла покинуть квартиру из-за заклинившего после обстрела замка

Об этом сообщила директор центра социальных служб для детей семьи и молодежи Мариупольского горсовета Ульяна Токарева в Facebook.

"Во время встреч и обходов домов вчера были два пугающих случая. В первом специалисты Приморского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи обнаружили бабушку, у которой от взрыва заклинило дверь. Женщина 4 дня не могла выйти из дома, не могла никому позвонить и попросить помощи", - написала Токарева.

Читайте такжеОбнародован еще один перехваченный разговор тех, кто обстрелял МариупольПо ее словам, женщину освобождали вызванные службы МЧС и МВД, сейчас пенсинерка госпитализирована.

Также Токарева рассказала о паре пожилых людей, которые все эти дни провели в квартире с выбитыми стеклами на 12-м этаже, потому что не могли спуститься вниз.

"Мариупольцы, пожалуйста, будьте внимательны к тем, кто рядом! Жители Восточного, обойдите соседние квартиры, проверьте все ли в порядке с вашими соседями", - призвала чиновница.