Крытый водопад и пятиэтажный сад: в лучшем аэропорту мира строят невероятный комплекс (фоторепортаж)

Среди прочего в аэропорту Сингапура планируют построить крупнейший в мире крытый водопад Rain Vortex, пятиэтажный крытый сад Forest Valley и зону отдыха с садами на крыше Canopy Park.

В главном аэропорту Сингапура продолжается строительство нового проекта - Jewel Changi Airport, открытие которого запланировано на 2019 год. Проект представляет собой многофункциональный комплекс, включающий в себя сады и достопримечательности, отель, авиационные объекты, а также 300 точек торговли и питания.

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Комплекс занимает общую площадь 134 тысячи квадратных метров, охватывая 10 этажей - пять над землей и пять подвальных.

Среди прочего здесь планируют построить крупнейший в мире крытый водопад Rain Vortex, пятиэтажный крытый сад Forest Valley и зону отдыха с садами на крыше Canopy Park.

Крыша объекта купольной формы при этом будет выполнен из металлических конструкций и стеклянных панелей.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в марте 2018 года был опубликован новый рейтинг лучших аэропортов мира, в котором шестой год подряд первое место занял аэропорт Сингапура "Чанги".