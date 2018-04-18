Крытый водопад и пятиэтажный сад: в лучшем аэропорту мира строят невероятный комплекс (фоторепортаж)
12:34, 18 апреля 2018Фотоотчеты
0
Среди прочего в аэропорту Сингапура планируют построить крупнейший в мире крытый водопад Rain Vortex, пятиэтажный крытый сад Forest Valley и зону отдыха с садами на крыше Canopy Park.
В главном аэропорту Сингапура продолжается строительство нового проекта - Jewel Changi Airport, открытие которого запланировано на 2019 год. Проект представляет собой многофункциональный комплекс, включающий в себя сады и достопримечательности, отель, авиационные объекты, а также 300 точек торговли и питания.
Читайте также18 палуб и бионический бар: в Испании представили самый большой круизный лайнер в мире (фоторепортаж)
Комплекс занимает общую площадь 134 тысячи квадратных метров, охватывая 10 этажей - пять над землей и пять подвальных.
Среди прочего здесь планируют построить крупнейший в мире крытый водопад Rain Vortex, пятиэтажный крытый сад Forest Valley и зону отдыха с садами на крыше Canopy Park.
Крыша объекта купольной формы при этом будет выполнен из металлических конструкций и стеклянных панелей.
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в марте 2018 года был опубликован новый рейтинг лучших аэропортов мира, в котором шестой год подряд первое место занял аэропорт Сингапура "Чанги".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter