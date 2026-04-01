В Киеве начался сезон цветения сакур и магнолий: где их можно увидеть

В Киеве начался период цветения сакур и магнолий, есть два места, где их уже можно увидеть. Как отмечает Киевская городская государственная администрация, каждую весну эти деревья украшают городские парки, скверы и бульвары.

"Первыми зацвели магнолии в парке "Наталка" и сакуры - на бульваре Верховной Рады. Вскоре они расцветут и в других районах", - говорится в сообщении.

КГГА привела список мест, где можно будет полюбоваться деревьями, и отметила, что период цветения длится около двух недель.

Видео дня

"Во время посещения локаций позаботьтесь о своей безопасности. В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в укрытие", - призвали в городской администрации.

Сакуры и магнолии в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Мукачево начала цвести так называемая безумная сакура, которая традиционно цветет не в сезон. Она начинает сакуровый марафон в городе.

Впоследствии в Закарпатской области начали цвести магнолии, сезон цветения стартовал несколько раньше, чем обычно. Так, первые бутоны появились на деревьях, расположенных на центральных улицах и в парках Ужгорода, а также в многочисленных дворах местных жителей.

По данным специалистов, в регионе цветение магнолий традиционно начинается в конце марта или в начале апреля, однако из-за теплой погоды этот процесс может начаться раньше, даже в середине марта.

Вас также могут заинтересовать новости: