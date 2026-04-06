Приближается пик 'розовой весны': в Ужгороде начали массово цвести сакуры (фото)

В этом году сезон цветения сакуры в городе начался раньше из-за резкого потепления в конце марта.

В Ужгороде по состоянию на 6 апреля фиксируют начало массового цветения сакур – одного из самых ярких весенних явлений Закарпатья.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году сезон стартовал раньше из-за резкого потепления в конце марта – тогда в городе зафиксировали первые цветущие деревья. Уже в ближайшие дни в городе ожидается пик "розовой весны".

Ужгород считается неофициальной столицей сакур в Украине. Здесь растут тысячи этих декоративных деревьев. Массовые насаждения появились еще в ХХ веке, и сегодня они каждую весну превращают город в туристический магнит.

Видео дня

Обычно сакуры в Ужгороде расцветают значительно позже – во второй половине апреля, пик цветения традиционно приходится на 18–25 апреля и длится около одной-двух недель, в зависимости от погодных условий. Учитывая это, традиционный "Сакура Фест" в Ужгороде запланировали в этом году на 17-19 апреля, но, судя по всему, к тому времени японская вишня может и отцвести.

В целом, как отмечают наблюдатели, в последние годы из-за климатических изменений периоды цветения сакуры непредсказуемо смещаются.

По словам местных гидов, активное распускание японской вишни традиционно начинается постепенно: сначала отдельные деревья, ранние сорта (в частности, такие высажены вдоль улицы Мытной), а уже через несколько дней город охватывает массовое цветение. Подобная ситуация наблюдалась и в предыдущие годы: например, в 2024-м первые сакуры зацвели уже 2-3 апреля, а пик был в середине месяца.

Кроме Ужгорода, немало сакур высажено и в других городах Закарпатья, например, в Перечине, Хусте, Иршаве. А в Мукачево вообще установили своеобразный рекорд – высадили самую длинную в регионе аллею сакур длиной 1,4 км, сейчас на ней – более 280 деревьев японской вишни.

В то же время в горных районах Закарпатья сезон начинается позже – из-за более низких температур сакуры там могут зацвести с задержкой на одну-две недели после Ужгорода.

Продолжительность цветения сакуры обычно составляет от 7 до 14 дней, но может меняться в зависимости от дождей, ветра и температурных колебаний.

В Киеве начался сезон цветения сакур и магнолий

В начале апреля в Киеве стартовал период цветения сакур и магнолий. Первыми зацвели магнолии в парке "Наталка" на Оболони и сакуры – на бульваре Верховной Рады. Вскоре деревья расцветут и в других районах. Период их цветения длится около двух недель.

Вас также могут заинтересовать новости: