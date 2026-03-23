Швейцария предлагает людям 27 тысяч евро за переезд, но есть один нюанс

Швейцария предлагает до 27 665 евро за переезд, но есть важный нюанс. Речь идет о живописной деревне Albinen в швейцарских Альпах, которая страдает от оттока населения, пишет Mediafax.

С населением около 260 человек местные власти решили привлечь новых жителей финансовым стимулом – около 25 000 швейцарских франков на человека. Деревня выглядит как открытка: горы, зелёные холмы и уютные дома.

Тревел-блогер Ben Morris посетил это место и отметил, что оно "тихое как вымершее", хотя и невероятно красивое. Однако за щедрым предложением скрываются строгие условия.

Чтобы получить деньги, нужно купить, построить или капитально отремонтировать жильё стоимостью не менее 200 000 франков. Причём это должно быть основное место жительства, а не дача. Также требуется прожить в деревне минимум 10 лет.

Есть и другие ограничения: заявителю должно быть меньше 45 лет, а также необходимо иметь швейцарское гражданство или постоянный вид на жительство (разрешение категории C).

Такие правила введены, чтобы привлечь в регион молодых людей и семьи и остановить вымирание поселения. В итоге предложение выглядит не таким простым, как кажется на первый взгляд.

