К 2030 году Южная Корея может стать четвертой по величине военной силой в мире: что стоит за этим прогнозом

Корейские гиганты, такие как Hanwha Aerospace, уже завоевывают европейские рынки.

Эксперты прогнозируют радикальные изменения в глобальном оборонном секторе уже к 2030 году. Новым мощным центром силы становится Южная Корея. Об этом сообщает DefenseRomania со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Как говорится в материале, настоящим триумфом для Сеула стало первое боевое применение системы противовоздушной обороны Cheongung-II.

Во время последних атак на Объединенные Арабские Эмираты эта система показала почти стопроцентный результат. По имеющимся данным, южнокорейская ПВО смогла перехватить 29 из 30 вражеских ракет и беспилотников.

Видео дня

По мнению аналитиков, Южная Корея выигрывает гонку за счет цены и скорости. Пока американские заводы завалены заказами на годы вперед, корейцы поставляют оружие мгновенно. К тому же их ракеты значительно дешевле: "каждая ракета-перехватчик стоит около 1 миллиона долларов, по сравнению с примерно 4 миллионами долларов за каждую американскую ракету Patriot PAC-3".

Пока Lockheed Martin и Raytheon борются с дефицитом деталей, корейские гиганты вроде Hanwha Aerospace уже захватывают рынки Европы, подписывая контракты с Польшей, Эстонией и Румынией, пишут СМИ.

По данным Стокгольмского института исследований мира, Южная Корея уже стала вторым по величине поставщиком оружия для стран НАТО.

Президент Ли Чжэ Мён официально подтвердил амбиции страны "построить четвертую по величине оборонную промышленность в мире к 2030 году".

Известно, что на фоне успехов в войне в Иране акции корейских компаний взлетели на 45%, тогда как бумаги американских оружейных гигантов начали падать.

Украинское оружие

Ранее УНИАН писал, что украинские беспилотные системы – воздушные, морские и наземные – вызывают все больший интерес у иностранных партнеров.

Эксперты отмечают, что именно дроны могут стать первыми продуктами для масштабного экспорта. При этом страны интересует не только техника, но и комплексный опыт ее применения, включая программное обеспечение и адаптацию на поле боя.

Общий экспортный потенциал украинского оборонного сектора уже в 2026 году оценивают в несколько миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: