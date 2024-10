Отмечается, что полностью новым будет только рейс Кишинев-Нюрнберг.

Популярный лоукостер Wizz Air заявил о возвращении базы в Кишинев с 16 декабря. При этом маршрутную сеть увеличат в два раза.

Издание Avia News пишет, что компания на данный момент летает из Кишинева в Абу-Даби, Будапешт, Милан, Венецию, Вену, Рим, Лондон и Варшаву.

Авиакомпания планирует забронировать Airbus A320, после чего запустит из рейсы в Берлин, Болонью, Брюссель, Дортмунд, Мемминген, Париж, Верону и Нюрнберг.

При этом указано, что полностью новым будет только рейс Кишинев-Нюрнберг, ведь по остальные маршруты авиакомпания уже использовала.

Отмечается, что Wizz Air продает авиабилеты на рейсы из Молдовы от 25 евро в одну сторону с учетом небольшой ручной клади.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил услугу All You Can Fly – 12-месячное членство, позволяющее совершать неограниченное количество перелетов. Авиаперевозчик заявляет, что это первое в истории предложение такого рода в Европе.

Стоимость подписки – 599 евро. Услуга распространятся на рейсы авиакомпании, который будут выполняться с 25 сентября.

В тариф входит только один предмет ручной клади (40 x 30 x 20 см), за остальной багаж придется доплатить.

