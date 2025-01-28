Перед тем как планировать свой следующий отпуск в Испании, туристам стоит учесть несколько моментов.

Испанию все чаще охватывают массовые протесты против чрезмерного туризма. Местные жители жалуются, что туристы делают их жизнь несносной – вытесняют их из доступного жилья, повышают цены, создают дефицит воды и устраивают беспорядки на улицах.

На фоне этого местные власти принимают различные меры, чтобы бороться с овертуризмом. Например, со 2 декабря 2024 года в Испании существенно ужесточили правила регистрации туристов, в частности, при заселении в отели. Тем временем, некоторые популярные направления вводят ограничения на краткосрочную аренду жилья.

Как это все отразится на туристах, планирующих свой следующий отпуск в Испании, проанализировали эксперты издания The Independent.

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"В прошлом году Испания приняла рекордные 94 миллиона туристов, закрепив свои позиции в качестве ведущего мирового направления. Приток посетителей, привлеченных средиземноморскими пляжами страны, разнообразными ландшафтами и богатой историей, внес значительный вклад в экономику Испании, ведь на туризм приходится около 12 процентов ВВП", – говорится в материале.

Именно поэтому, несмотря на все проблемы, Испания по-прежнему расценивает туризм как жизненно важный сектор экономики, однако теперь стремясь сбалансировать экономические выгоды с потребностями своих граждан.

Ограничивает ли Испания туристов?

Нет, но некоторые города начали регулировать аренду туристической недвижимости. Например, Малага решила запретить новую арендуемую недвижимость в 43 районах города, а Барселона планирует полностью запретить краткосрочную аренду жилья в течение нескольких лет, пишет издание.

Тем не менее, туристы по-прежнему смогут бронировать проживание в отелях и краткосрочную аренду апартаментов практически в любой точке Испании.

Эксперты поясняют, что в Испании наблюдается растущая проблема доступности жилья. Стремительно растущие арендные платы особенно остро ощущаются в таких городах, как Барселона и Мадрид, где доходы местных жителей не поспевают за ростом цен, особенно это касается молодежи. Цены на жилье также неуклонно растут, особенно в городах и прибрежных районах, ведь краткосрочные контракты, предлагаемые в основном туристам, рассматриваются как способ повышения стоимости аренды и для местных жителей.

Что следует знать туристам перед бронированием поездки в Испанию?

Путешественникам, арендующим автомобиль или бронирующим проживание в отеле в Испании, теперь придется предоставлять больше документов из-за нового закона, который требует от владельцев отелей и компаний по прокату автомобилей отправлять личную информацию правительству по соображениям национальной безопасности.

В число данных, которые будут собираться, входят паспортные данные, домашние адреса и платежная информация, используемая путешественниками старше 14 лет, напоминает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты дали семь советов, как быть хорошим туристом в переполненных городах.

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