Издание приводит данные, что российские компании "Роснефть" и "Лукойл" вместе обеспечивают около половины всего экспорта нефти Кремля.

Президент США Дональд Трамп ввел первые санкции против России, и на этот раз они оправдывают его использование слова "огромные", ведь его "мишенями" стали два центральных столпа российской экономики - нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл", пишет The Telegraph.

Издание поделилось данными, что эти две компании вместе обеспечивают около половины всего экспорта нефти Кремля.

Отмечается, что Россия уже потеряла большинство своих зарубежных рынков газа, поэтому поставки нефти остались крупнейшим источником дохода для военной машины Владимира Путина.

Видео дня

В публикации говорится, что в прошлом месяце, несмотря на то, что Россия является страной, на которую наложены самые строгие санкции в мире, ей все же удалось экспортировать 5,1 миллиона баррелей сырой нефти в день. Согласно данным Международного энергетического агентства, этот показатель является самым высоким уровнем за последние два года.

На бумаге санкции США, которые были объявлены в среду, 22 октября, не распространяются на иностранные компании, но всем американским юридическим лицам запрещено вести дела с "Роснефтью" и "Лукойлом" и их дочерними компаниями. Отмечается, что все активы, принадлежащие этим компаниям в американских учреждениях, будут заморожены. Однако даже Трамп не имеет юрисдикции за пределами Америки.

Издание отмечает, что сама лишь возможность того, что США могут прибегнуть к "вторичным санкциям", может быть достаточной для некоторых доверенных партнеров Путина, чтобы отказаться от него.

Например, Трамп объявил, что Индия уже решила прекратить покупать российскую нефть. Но, говорится в статье, Китай будет самым тяжелым орешком и последней страной в мире, которая отвернется от Путина.

По мнению издания, президент Китая Си Цзиньпин искренне верит в свою "безграничную" дружбу с российским соседом, которого он считает важным союзником в борьбе против американской гегемонии.

Однако, как говорится в материале, если Китай и Индия решат противостоять главе Белого дома Дональду Трампу и продолжат покупать у Путина нефть несмотря на риск введения "вторичных санкций", обе страны будут жестко торговаться со своими российскими поставщиками.

Издание поделилось, что Кремль может чувствовать определенный комфорт от того, что Трамп до сих пор воздерживается от "вторичных санкций". Указывается, что все экономические ограничения, какими бы жесткими они ни были, действуют как медленный яд. То есть, американская петля на шее "Роснефти" и "Лукойла" будет медленно душить российские доходы, а не приведет к внезапной смерти.

Санкции США против России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп, введя санкции против российских нефтяных компаний, перешел на сторону Европы и стал на путь войны с Россией. В этой ситуации Медведев увидел "явный плюс" для России. По его мнению, теперь можно бить по Украине "самым разнообразным оружием", несмотря на "ненужные переговоры".

Также мы писали, что глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что принял решение отменить ранее анонсированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако он не исключил, что в будущем все же может встретиться с Путиным. Трамп добавил, что его разговоры с российским диктатором проходят хорошо, но ни к чему не приводят. Он признал, что Путин, вероятно, хочет захватить всю Украину, а не ее часть. Трамп заявил, что США не хотят, чтобы российский диктатор получил все.

Вас также могут заинтересовать новости: