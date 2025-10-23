Опытные терапевты дали советы.

Некоторые фразы заставляют вашего партнера чувствовать себя любимым и заботливым, в то время как другие вызывают чувство заброшенности, отверженности и пренебрежения. При этом они и вовсе могут казаться незначительными. Терапевты назвали восемь негативных, а иногда и токсичных фраз, которые вбивают клин между вами и вашим партнером, пишет bestlifeonline.com.

"Приведи пример". Как объяснила лицензированный семейный психотерапевт Лорен Консул, если вы с партнером разбираетесь с какой-то проблемой, и вы просите его "привести пример" своего поведения, вы, по сути, бросаете ему вызов, чтобы он доказал обоснованность своего утверждения.

"Я тебя понимаю, но…". Консул отметила, что "но" в этой фразе может создать разлад между вами и партнером. Вместо этого четче объясните свою точку зрения. Можно перефразировать эту фразу примерно так: "Я слышу, как ты расстроена из-за этого, и у меня другая точка зрения. Не возражаешь, если я поделюсь этим сейчас?"

"Опять это?". Использование фразы "опять это?" может вызвать у партнера защитную реакцию или гнев. Как только это произойдет, ваш разговор, скорее всего, зайдет в тупик. Как отметила сертифицированный специалист по лечению хронических заболеваний Наташа Дин, этот вопрос показывает, что задавший его человек не хочет участвовать в разговоре и не считает, что это стоит обсуждать, поскольку уже обсуждалось ранее.

"Мне жаль, что ты так себя чувствуешь". Эта фраза перекладывает вину на вашего партнера. Доктор философии Брианна Моргис объяснила, что, произнося эту фразу, вы на самом деле не извиняетесь и не берете на себя ответственность за то, что сказали или сделали что-то обидное: "Вместо этого вы посылаете тонкий намёк на то, что ваш партнер виноват или ответственен за то, что он расстроен".

"Это не то, из-за чего стоит расстраиваться". Магистр общественного здравоохранения, терапевт, специализирующийся на работе с парами Эшли Вайгл отметила, что данная фраза обесценивает чувства вашего партнера: "У каждого своя реакция на конкретные проблемы, обстоятельства и события, и подобный ответ обозначает его эмоциональную реакцию как "неправильную". Это может привести к разрыву отношений и заставить вашего партнера чувствовать себя одиноким в своем горе".

"Партнеру моей лучшей подруги это безразлично". Сравнение партнера с партнерами ваших друзей неизбежно приведет к плачевным результатам. Консул рекомендует перефразировать этот вопрос так, чтобы чувства партнера были на первом плане. Например: "Не мог бы ты помочь мне понять, что тебя так расстраивает?".

"Почему ты просто не можешь отпустить ситуацию?". Некоторые проблемы требуют времени, и произнесение этой фразы может затормозить процесс. Вайгл предложила всегда стараться выслушивать партнера и совместно работать над решением проблемы.

"Если бы ты просто успокоился, все было бы хорошо". Если вы попросите партнера успокоиться, это может иметь обратный эффект. В долгосрочной перспективе ваш партнёр отстранится и замкнется в себе, поскольку может бояться делиться с вами более глубокими или более тяжелыми чувствами, отметила Вайгл.

