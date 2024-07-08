В минувшие выходные в каталонской столице прошли массовые протесты против чрезмерного туризма.

Этим летом в Испании, являющейся одной из самых посещаемых стран Европе, разразились масштабные протесты местных жителей с призывами остановить чрезмерный туризм.

В минувшие выходные эта волна докатилась и до Барселоны – самого посещаемого города Испании. Тысячи жителей каталонской столицы, вооружившись водяными пистолетами, отправились в главные туристические зоны города в рамках масштабной акции протеста против массового туризма, пишет The Independent.

Во время акции местные жители в центре Барселоны скандировали "Туристы, езжайте домой" и держали плакаты с надписями "Хватит! Давайте ограничим туризм".

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При этом некоторые протестующие обливали из водяных пистолетов туристов, сидящих в ресторанах в районе самых популярных туристических площадей города.

Как отмечает издание, протестующие требуют новой экономической модели в городе, чтобы сократить ежегодный поток туристов и решить проблему высокой стоимости жизни. Так, за последние 10 лет арендная плата в Барселоне выросла на 68%, а стоимость покупки домов – на 38%.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Барселоны объявили о планах вновь поднять туристический налог, поскольку город уже не справляется с чрезмерным туризмом.

Также городские власти анонсировали планы ввести запрет на частную сдачу жилья туристам, однако это решение должно вступить в силу аж через 5 лет. Очевидно, протестующие так долго ждать не готовы.

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