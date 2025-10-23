По словам Свитана, его можно использовать с разного вида поверхности, начиная от грунтовых полос, заканчивая хорошим бетоном.

Раза в полтора по всем показателям новые самолеты Gripen E/F лучше старых Gripen C/D и практически дотягиваются до уровня лучших образцов F-16. Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"В этом смысле на перспективу, конечно, Gripen для нас даже лучше, чем F-16. Почему? Потому что он все-таки не такой привередливый, чем F-16, меньшая стоимость часа полета. Его можно использовать с разного вида поверхности, начиная от грунтовых полос, заканчивая хорошим бетоном", - рассказал он интервью Radio NV.

По его словам, очень важно для нас - это возможность использовать с этого самолета европейское вооружение - не завязываться только на американское.

Видео дня

"Оптимальный вариант, конечно, это иметь около сотни F-16, около сотни, скажем, Gripen. И, в принципе, мы закроем свою потребность в две сотни самолетов-истребителей, которые нам нужны для удержания определенных границ и восстановления нашей территориальной целостности. И вообще для Воздушных сил", - добавил он.

Самолеты Gripen для Украины - мнение экспертов

Как писало издание Defense Express, с точки зрения вооружения, самолеты JAS-39 Gripen можно назвать "всеядным", Saab открыт к интеграции нового вооружения и систем - от крылатых ракет и "воздух-воздух" ракет до дронов-истребителей и боевого искусственного интеллекта.

По их мнению, для Украины, которая планирует масштабные поставки JAS-39E/F Gripen, это означает широкий простор для локализации производства и модернизаций.

Вас также могут заинтересовать новости: