Закупочные документы свидетельствуют, что Минобороны РФ заказало 56 крылатых ракет, которые могут иметь ядерную боеголовку.

Минобороны России заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства ракет "Калибр", которые могут иметь ядерную боеголовку. Об этом пишет портал "Милитарный" со ссылкой на полученные ими закупочные документы.

Эти ракеты, как пишет издание, размещаются на российских фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях, а также подводных лодках и периодически запускаются российским Черноморским флотом на рейде из Новороссийска.

Задание на их изготовление получило российское Опытно-конструкторское бюро "Новатор". Контракт на 56 ракет со "специальной боевой частью" должны выполнить в течение 2024-2026 годов.

"Еще в 2022 году, на фоне вторжения России в Украину, конструкторское бюро "Новатор" внесено в списки санкций Евросоюза как "поставляющее крылатые ракеты "Калибр" российским вооруженным силам", - говорится в статье.

О заказанных ракетах известно, что они имеют инерциально-спутниковую систему наведения и способны выполнять полет на малых высотах. Это затрудняет их обнаружение средствами противовоздушной обороны.

К тому же эти ракеты имеют "двойное назначение": конструкция и заявленные параметры позволяют рассматривать варианты с ядерной и обычной боевой частью, хотя на практике обычно используют конвенциональные заряды.

Авторы пишут, что существуют несколько модификаций семейства ракет ("К" для подводных носителей, "Т" - для надводных, экспортные варианты). Они отличаются между собой по дальности и боевой части. Для экспорта существуют уменьшенные по дальности или модифицированные варианты (например, 3М-14Е) с дальностью около 300 км. В дальность ракет для армии России оценивается до 1 500-2 500 километров.

"Наличие таких систем повышает ударный потенциал флота и создает дополнительные вызовы для систем раннего обнаружения и ПВО противника", - добавили журналисты.

Использование ракет "Калибр"

Напомним, что в сентябре Северный флот получил корабль, который называют новым носителем ракет "Калибр". Это корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин". Корабль должен охранять и мониторить арктические водные ресурсы, конвоировать суда, проводить спасательные операции, перевозить специальные грузы, тушить пожары и тому подобное.

В то же время пока Россия применяет ракеты "Калибр" во время обстрелов Украины не очень часто. При этом эффективность работы украинской противовоздушной обороны против "Калибров" остается высокой.

