Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) планирует распространить практику реализации бизнес-ланчей в поездах "Интерсити+" на поезда дальнего следования, и для этого компания рассматривает несколько вариантов питания.
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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. члена правления УЗ, директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского.
"Мы хотим, чтобы пассажиры "проголосовали желудками", что называется. Поэтому в ближайшее время следует ожидать масштабирования программы качественного бортового питания", - цитирует пресс-служба слова Перцовского.
Он также сообщил, что сейчас компания изыскивает технологические возможности для внедрения интернета в поездах.
Пока же, по его словам, УЗ в партнерстве с компанией SweetTV реализует промежуточный проект, который дает пассажирам поездов доступ к фильмотеке из около 280 кинофильмов и мультфильмов с украинской озвучкой.
"До конца марта мы запустим еще семь поездов с этой услугой в дополнение к четырем имеющимся", - сказал Перцовский.
Кроме этого, он сообщил, что УЗ работает над улучшением чат-бота для покупки билетов.
"В ближайших планах - улучшение алгоритмов заказа групповых перевозок и налаживания работы с B2B сегментом", - сказал Перцовский.
Также компания работает над так называемым "списком ожидания", когда человек может «подписаться» на поезд, если на него нет мест, и получить уведомление, когда будут открыты для продажи места в дополнительном вагоне.
Он рассказал, что компания будет учитывать пожелания пассажиров по повышению комфорта в поездах, в частности, возможности индивидуального регулирования температуры в купе, доступности USB-розеток, перехода на вакуумные туалеты, увеличению места для габаритного багажа, увеличению количества камер видеонаблюдения, адаптации специальных купе для маломобильных людей.
Что этому предшествовало
- УЗ работает над созданием нового приложения для покупки электронных билетов на поезда, которое станет доступным для пассажиров уже в этом году.
- В январе "Укрзализныця" в партнерстве с компаниями Visa и Middleware Inc. запустила чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.
- В декабре 2020 года УЗ открыла возможность просмотра лицензионных фильмов и мультфильмов в поездах "Интерсити" и "Интерсити+", а также ввела возможность заказа бизнес-ланча в скоростных поездах "Интерсити+".
Справка УНИАН.
- "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
- Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
- Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
- По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
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