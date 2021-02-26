Также УЗ работает над улучшением чат-бота для покупки билетов.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) планирует распространить практику реализации бизнес-ланчей в поездах "Интерсити+" на поезда дальнего следования, и для этого компания рассматривает несколько вариантов питания.

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. члена правления УЗ, директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского.

"Мы хотим, чтобы пассажиры "проголосовали желудками", что называется. Поэтому в ближайшее время следует ожидать масштабирования программы качественного бортового питания", - цитирует пресс-служба слова Перцовского.

Он также сообщил, что сейчас компания изыскивает технологические возможности для внедрения интернета в поездах.

Пока же, по его словам, УЗ в партнерстве с компанией SweetTV реализует промежуточный проект, который дает пассажирам поездов доступ к фильмотеке из около 280 кинофильмов и мультфильмов с украинской озвучкой.

"До конца марта мы запустим еще семь поездов с этой услугой в дополнение к четырем имеющимся", - сказал Перцовский.

Кроме этого, он сообщил, что УЗ работает над улучшением чат-бота для покупки билетов.

"В ближайших планах - улучшение алгоритмов заказа групповых перевозок и налаживания работы с B2B сегментом", - сказал Перцовский.

Также компания работает над так называемым "списком ожидания", когда человек может «подписаться» на поезд, если на него нет мест, и получить уведомление, когда будут открыты для продажи места в дополнительном вагоне.

Он рассказал, что компания будет учитывать пожелания пассажиров по повышению комфорта в поездах, в частности, возможности индивидуального регулирования температуры в купе, доступности USB-розеток, перехода на вакуумные туалеты, увеличению места для габаритного багажа, увеличению количества камер видеонаблюдения, адаптации специальных купе для маломобильных людей.

Что этому предшествовало

УЗ работает над созданием нового приложения для покупки электронных билетов на поезда, которое станет доступным для пассажиров уже в этом году.

В январе "Укрзализныця" в партнерстве с компаниями Visa и Middleware Inc. запустила чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

В декабре 2020 года УЗ открыла возможность просмотра лицензионных фильмов и мультфильмов в поездах "Интерсити" и "Интерсити+", а также ввела возможность заказа бизнес-ланча в скоростных поездах "Интерсити+".

Справка УНИАН.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец