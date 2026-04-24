Венеция может уйти под воду: ученые предлагают радикальные решения, – Independent

Итальянская Венеция, несмотря на уже действующую систему защитных барьеров, вынуждена рассматривать дополнительные меры для борьбы с наводнениями на фоне роста уровня моря, сообщает The Independent.

Речь идет о системе защитных барьеров Мозе стоимостью около 6 млрд евро, которая представляет собой комплекс подвижных шлюзов, перекрывающих лагуну во время высоких приливов. В настоящее время она позволяет сдерживать угрозу затоплений, однако используется все чаще.

За первые пять лет эксплуатации (с 2020 по 2025 год) система была закрыта во время 108 периодов высокого уровня воды, а за первые два месяца 2026 года ее приходилось закрывать уже 30 раз. И по мере дальнейшего повышения уровня моря ее придется закрывать все чаще и чаще – потенциально на несколько недель каждый год.

Это может привести к серьёзным последствиям: нарушению судоходства, ухудшению экологического состояния лагуны и необходимости создания дополнительных систем, включая насосы и очистку воды.

В материале рассматриваются несколько сценариев дальнейшей защиты города. Среди них – сохранение текущей системы с дополнительными мерами, строительство кольцевых дамб вокруг Венеции, создание более масштабных защитных сооружений, а также, в крайнем случае, частичное переселение населения.

Отмечается, что даже при умеренном росте температуры уровень моря будет продолжать повышаться на протяжении столетий, что в перспективе может превысить возможности существующей инфраструктуры.

Таким образом, Венеция уже сейчас рассматривает долгосрочные решения, поскольку действующая система защиты, несмотря на эффективность, может оказаться недостаточной в условиях климатических изменений.

Ранее сообщалось, что Венеция с начала апреля 2026 года возобновит взимание платы за вход - это 60 платных дней в году. Эту плату вносят туристы за пребывание в городе в выходные или праздничные дни.

Этот налог имеет целью ограничить однодневный туризм, из-за которого Венеция чрезмерно переполняется людьми в самые напряженные месяцы и приносит хлопоты ее жителям. Эффект этого налога уже ощутили в прошлый туристический сезон - однодневное посещение города снизилось.

